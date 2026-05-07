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통한의 1골차! UCL 결승 진출 실패한 뮌헨 콤파니 감독, 심판 판정에 분노 폭발 "우리가 너무 불리하게 싸웠다. 핸드볼 상황 황당하다"

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콤파니 감독 AP
콤파니 감독 AP

[스포츠조선 노주환 기자]유럽챔피언스리그 결승 진출에 실패한 바이에른 뮌헨 사령탑 뱅상 콤파니 감독이 심판 판정에 분노를 드러냈다.

뮌헨은 7일(이하 한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어진 파리생제르맹(PSG)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 준결승 2차전서 1대1로 비겼지만 1~2차전 합계에서 5-6으로 밀려 간발의 차로 탈락했다. 뮌헨은 지난주 파리 준결승 원정 1차전서 4대5로 졌다. 결승에 오른 PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트에서 아스널과 '빅이어'를 놓고 결승전을 치른다. PSG는 이 대회 2년 연속 우승에 도전한다.

콤파니 감독은 경기를 마친 후 TNT스포츠와의 인터뷰에서 팀에 불리하게 작용했던 판정들에 대해 불만을 토로했다. 0-1로 끌려간 전반전 중후반 상황이었다. PSG 미드필더 비티냐가 걷어낸 공이 주앙 네베스의 손에 맞았지만 주심은 페널티킥을 찍지 않았다. 콤파니 감독은 페널티킥이 주어졌다면 준결승 결과는 달라졌을 수도 있다는 것이다. 또 수비수 누누 멘데스(PSG)도 뮌헨 수비수 라이머를 향한 거친 도전으로 두 번째 옐로카드를 받을 뻔했으나 주심은 그냥 넘어갔다.

주심에게 항의하는 뮌헨 키미히 AFP
주심에게 항의하는 뮌헨 키미히 AFP

그는 "두 경기에 걸쳐 심판들에 의해 결정된 몇몇 국면들을 살펴봐야 한다. 그것이 모든 것에 대한 변명이 될 수는 없지만, 중요한 부분이다. 1~2차전을 보면 아마도 너무 많은 것들이 우리에게 불리하게 작용했다. 선수들은 모든 것을 쏟아부었고 우리는 환상적인 PSG를 상대로 노력했다"고 말했다. 또 콤파니 감독은 "핸드볼 상황에 대해 말하자면 규칙은 이해한다. (지난 1차전 전반 종료 직전 PK 상황)첫 번째는 몸에 먼저 맞고 손에 맞았다. 근거리였고 각도가 좁았다. 크로스의 궤적 때문에 페널티킥을 선언했다"고 말했다. 또 그는 "(2차전)두 번째 상황은 (주앙 네베스의) 손이 공중에 있었고 공이 맞았다. 자기 팀 동료가 찬 공에 맞았기 때문에 페널티킥이 아니라고 한다. 하지만 두 설명을 모두 살펴보면, 약간의 상식만 발휘해도 그냥 황당할 뿐이다. 이건 말도 안 된다. 이 상황이 경기 전체를 대변하는 것은 아니지만, 결국 한 골차로 승부가 갈렸다"고 말했다.

쓰러진 케인 로이터
쓰러진 케인 로이터

또 콤파니 감독은 "(누누 멘데스의) 두 번째 옐로카드 상황에 대해서는 심판이 카드를 꺼내려 했다. 그런데 그가 이미 옐로카드를 준 사실을 깨닫고 퇴장을 시키고 싶지 않아서 물러난 것 같다. 심판은 판정을 뒤집어 반대 방향을 가리켰다. (나는) 몇몇 각도에서 봤지만, 라이머가 손으로 공을 건드리는 것을 보지 못했다. 심판은 그랬다고 주장했다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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