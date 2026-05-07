통한의 1골차! UCL 결승 진출 실패한 뮌헨 콤파니 감독, 심판 판정에 분노 폭발 "우리가 너무 불리하게 싸웠다. 핸드볼 상황 황당하다"

콤파니 감독 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]유럽챔피언스리그 결승 진출에 실패한 바이에른 뮌헨 사령탑 뱅상 콤파니 감독이 심판 판정에 분노를 드러냈다.

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뮌헨은 7일(이하 한국시각) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 벌어진 파리생제르맹(PSG)과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 준결승 2차전서 1대1로 비겼지만 1~2차전 합계에서 5-6으로 밀려 간발의 차로 탈락했다. 뮌헨은 지난주 파리 준결승 원정 1차전서 4대5로 졌다. 결승에 오른 PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트에서 아스널과 '빅이어'를 놓고 결승전을 치른다. PSG는 이 대회 2년 연속 우승에 도전한다.

콤파니 감독은 경기를 마친 후 TNT스포츠와의 인터뷰에서 팀에 불리하게 작용했던 판정들에 대해 불만을 토로했다. 0-1로 끌려간 전반전 중후반 상황이었다. PSG 미드필더 비티냐가 걷어낸 공이 주앙 네베스의 손에 맞았지만 주심은 페널티킥을 찍지 않았다. 콤파니 감독은 페널티킥이 주어졌다면 준결승 결과는 달라졌을 수도 있다는 것이다. 또 수비수 누누 멘데스(PSG)도 뮌헨 수비수 라이머를 향한 거친 도전으로 두 번째 옐로카드를 받을 뻔했으나 주심은 그냥 넘어갔다.

주심에게 항의하는 뮌헨 키미히 AFP

그는 "두 경기에 걸쳐 심판들에 의해 결정된 몇몇 국면들을 살펴봐야 한다. 그것이 모든 것에 대한 변명이 될 수는 없지만, 중요한 부분이다. 1~2차전을 보면 아마도 너무 많은 것들이 우리에게 불리하게 작용했다. 선수들은 모든 것을 쏟아부었고 우리는 환상적인 PSG를 상대로 노력했다"고 말했다. 또 콤파니 감독은 "핸드볼 상황에 대해 말하자면 규칙은 이해한다. (지난 1차전 전반 종료 직전 PK 상황)첫 번째는 몸에 먼저 맞고 손에 맞았다. 근거리였고 각도가 좁았다. 크로스의 궤적 때문에 페널티킥을 선언했다"고 말했다. 또 그는 "(2차전)두 번째 상황은 (주앙 네베스의) 손이 공중에 있었고 공이 맞았다. 자기 팀 동료가 찬 공에 맞았기 때문에 페널티킥이 아니라고 한다. 하지만 두 설명을 모두 살펴보면, 약간의 상식만 발휘해도 그냥 황당할 뿐이다. 이건 말도 안 된다. 이 상황이 경기 전체를 대변하는 것은 아니지만, 결국 한 골차로 승부가 갈렸다"고 말했다.

쓰러진 케인 로이터

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또 콤파니 감독은 "(누누 멘데스의) 두 번째 옐로카드 상황에 대해서는 심판이 카드를 꺼내려 했다. 그런데 그가 이미 옐로카드를 준 사실을 깨닫고 퇴장을 시키고 싶지 않아서 물러난 것 같다. 심판은 판정을 뒤집어 반대 방향을 가리켰다. (나는) 몇몇 각도에서 봤지만, 라이머가 손으로 공을 건드리는 것을 보지 못했다. 심판은 그랬다고 주장했다"고 말했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com