LA FC 3-18 톨루카, 골대가 살린 손흥민 미친 듯이 불안하다...전반전 겨우 0-0 종료→이대로면 韓 최초 챔피언스컵 결승행

SAN DIEGO, CALIFORNIA - MAY 02: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC acknowledges the fans after the MLS match between San Diego FC and Los Angeles Football Club at Snapdragon Stadium on May 02, 2026 in San Diego, California. Luiza Moraes/Getty Images/AFP (Photo by Luiza Moraes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 LA FC가 불안한 리드를 이어가고 있다.

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손흥민의 LA FC는 7일(한국시각) 멕시코 톨루카의 에스타디오 네메시오 디에스에서 톨루카와 2026시즌 CONCACAF 챔피언스컵 4강 2차전을 치르는 중이다. 전반전이 종료된 현재, LA FC와 톨루카는 0-0이다.

LA FC는 홈에서 열린 1차전에서 손흥민의 2도움을 앞세워 2대1로 승리했다. 그 경기에서 손흥민은 티모시 틸먼의 선제골, 은코시 타파리의 극장 결승골을 모두 만들어줬다. 손흥민은 이번 대회 7경기 2골 7도움을 기록하며 챔피언스컵 도움 선두를 달리고 있다.

2차전에서도 손흥민은 선발 출격을 명받았다. 유리한 고지를 선점한 LA FC는 3-4-2-1 포메이션을 준비했다. 손흥민이 최전방. 드니 부앙가가 오른쪽에 가고, 틸먼이 왼쪽에 배치됐다. 좌우 윙백에는 제이콥 샤펠버그와 세르지 팔렌시아가 자리했다. 중원에는 마르코 델가도와 마티외 슈아니에르가 호흡을 맞췄다. 스리백으로는 아론 롱, 타파리, 라이언 포르테우스가 출격했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

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LA FC가 결정적인 기회를 놓쳤다. 전반 8분 손흥민의 패스가 수비 뒷공간을 허물면서 부앙가한테 향했다. 부앙가의 일대일 찬스 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 세컨드볼이 틸먼에게 왔다. 골키퍼도 없고, 골대도 비어있는 상태. 하지만 틸먼의 슈팅은 골대 위로 향했다.

Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Toluca v Los Angeles FC - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 6, 2026 Los Angeles FC's Son Heung-Min during the warm up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

톨루카는 해발 2700m가 넘는 홈 경기장에서 슈팅을 과감하게 시도했다. 전반 20분 LA FC에 운이 따랐다. 마르셀 루이즈가 페널티박스 앞에서 공간이 나오자 과감하게 슈팅을 날렸다. 공이 요리스 손에 맞은 뒤에 골대를 강타했다.

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또 골대가 LA FC를 살렸다. 전반 34분 엘리뉴가 왼쪽에서 공격을 시도했다. 프란코 로메로가 패스를 받아 감아찼다. 요리스도 손 쓸 수 없는 궤적이었지만 골대를 때리고 말았다. LA FC의 수비가 불안했다.

전반 39분 톨루카의 계획된 프리킥은 완벽하게 실행됐지만 파울리뇨의 슈팅은 골대를 살짝 벗어났다. 전반 40분까지 무려 슈팅 16개를 허용한 LA FC였다. 시도한 슈팅은 3개뿐이다. 그래도 실점하지 않은 게 다행이었다. 전반전은 무득점으로 종료됐다. 0-0으로 종료되면 LA FC가 챔피언스컵 결승으로 간다.