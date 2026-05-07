제2, 3의 '손흥민 LA FC 신드롬' 온다...SON 뛰어넘는 슈퍼스타, 미국행 러시 계속 '美매체 전격 분석'

사진=올랜도

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[스포츠조선 김대식 기자]올랜도 시티는 발롱도르급 선수인 앙투안 그리에즈만을 어떻게 영입할 수 있었을까.

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영국 디 애슬래틱은 7일(한국시각) '화려함이 덜한 시장의 메이저리그사커(MLS) 클럽들이 세계적인 스타를 영입하는 설득 전략'이라며 올랜도 시티와 같은 비선호 구단들이 어떻게 슈퍼스타들을 영입할 수 있었는지를 상세히 보도했다.

지난 3월 올랜도는 전 세계를 놀라게 할 슈퍼스타를 품었다. 바로 그리에즈만을 영입했다. 2010~2020년대 프랑스 최고의 축구선수이자 발롱도르 3위를 두 번이나 해낸 슈퍼스타 중의 슈퍼스타다. 그리에즈만이 휴가 때 미국 여행을 즐길 정도로 미국을 선호하는 건 사실이지만 올랜도로 이적할 것이라는 예상은 하기 힘들었다. 올랜도는 MLS에서도 강팀이 아니며, LA나 뉴욕과 같은 빅마켓을 연고지로 하는 팀도 아니기 때문이다.

사진=올랜도

올랜도가 그리에즈만을 설득한 방식은 프로젝트였다. 디 애슬래틱은 '리카르도 모레이라 올랜도 단장은 그리에즈만의 집을 방문해 무려 8시간 동안 커피와 차, 식사와 와인을 곁들이며 모든 것을 논의했다. 올랜도의 스포츠 프로젝트부터 훈련 시설, 도시 분위기, 그리고 그의 가족이 경험하게 될 학교를 포함한 현지 생활까지 모두 말이다'라고 언급했다.

모레이라 단장은 "그 미팅이 끝난 첫 순간부터, 우리가 이 일을 해낼 것이라는 걸 직감했다"라고 회상했다. 올랜도는 그리에즈만 이름과 등번호 7번이 새겨진 올랜도 유니폼을 선물하고, 마드리드도 더 가서 그리에즈만과 대화를 나누며 선수를 설득했다. 그 덕에 그리에즈만이라는 거물을 품을 수 있게 됐다. 모레이라 단장은 "우리는 단순히 '한 명의 스타'를 찾은 게 아니다. 우리는 '그리에즈만'을 원했던 것"이라고 강조했다.

사진=올랜도

이를 두고 매체는 '월드컵 우승자이자 아틀레티코 마드리드의 전설인 그리즈만이 올랜도에 합류한 것은 인상적인 성과이자 구단의 야심을 보여주는 대목이다. 이번 영입은 리그 내 올랜도의 위상을 즉각적으로 높이는 동시에, 무엇보다 성공을 향한 구단의 추격에 큰 힘을 실어줄 것다. 또한 이는 최근 MLS 전역에서 나타나는 트렌드, 즉 거물급 선수들이 반드시 예상 가능한 지역으로만 향하지 않는다는 흐름을 잘 보여준다'고 분석했다.

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또한 '그리에즈만의 영입은 이제 세계적인 스타들이 MLS에서 황혼기를 보내기 위해 꼭 LA, 마이애미, 뉴욕만을 고집하지 않는다는 것을 증명한다. 최근 토마스 뮐러, 하메스 로드리게스, 티모 베르너 등이 예상치 못한 연고지에 둥지를 틀었고, 네이마르 같은 선수조차 해변이 없는 전통적인 휴양지가 아닌 곳의 제안을 검토하고 있다는 소식이 들려온다'며 슈퍼스타들이 꼭 미국 내 인기 지역을 연고지로 하는 팀으로 이적하지 않는다고 했다.

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이런 슈퍼스타들이 합류하면 손흥민이 LA FC로 이적한 것처럼 엄청난 영향력을 행사할 것이다. 당장 뮐러가 영입된 벤쿠버 화이트캡스만 봐도 곧바로 리그 우승 후보로 거듭났다. 슈퍼스타들이 계속해서 합류하면서 MLS는 새로운 시대를 열고 있다. 리그 위상은 빠르게 상승하고 있으며 세계적인 관심 또한 가파르게 상승하는 중이다. 손흥민 역시 여기에 일조하고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com