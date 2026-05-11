스포츠토토, '축구토토 승무패 27회차' 1등 14건![공식발표]

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 9~11일 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 이탈리아 세리에A 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 27회차에서 1등 적중이 14건 발생했다고 밝혔다.

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공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'이 11일 발표한 적중결과에 따르면 이번 회차에서는 14경기의 결과를 모두 맞힌 1등 적중이 14건 발생했다.

전회차에서 이월된 1등 적중금인 9억 6707만 2500원을 포함해, 이번 회차의 1등 총 적중금은 19억 7943만 8500원으로 집계됐다. 이에 따른 1등 개별 적중금은 1억 4138만 8470원이다.

2등은 455건이 적중돼 각각 89만원을 받을 수 있다. 3등은 6303건(3만 2130원), 4등은 4만 6213건(8770원)이 발생했다. 이를 모두 합산한 전체 적중 투표수는 5만2985건이며, 총 환급금액은 29억 9219만 1980원이다.

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이번 회차에서는 승(홈팀 승)이 2건, 무(무승부)가 5건, 패(홈팀 패배)가 7건으로 원정팀 강세와 동시에 무승부 경기들이 다수 발생했다.

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대상 경기 중 선덜랜드와 맨체스터 유나이티드는 0-0으로 승부를 가리지 못했고, 번리-A빌라, 크리스털 팰리스-에버턴전은 나란히 2-2 무승부로 끝났다. 노팅엄 포레스트-뉴캐슬 유나이티드전은 1-1, 피오렌티나-제노아전은 0-0으로 종료됐다.

브라이턴은 홈에서 울버햄프턴을 3-0으로 완파했으며, 인테르도 라치오 원정에서 3-0 대승을 거두며 강팀의 면모를 보였다. 유벤투스는 US레체 원정에서 1-0 승리를 챙겼고, 아스널 역시 웨스

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트햄 원정에서 1-0으로 승리하며 승점 확보에 성공했다.

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세리에A에서도 눈에 띄는 결과가 나왔다. AC밀란은 홈에서 아탈란타에 2-3으로 패했고, 파르마도 AS로마에 최종 스코어 2-3으로 졌다. 반면, 크레모네세는 피사SC를 3-0으로 꺾으며 안방에서 완승을 거뒀고, 코모1907은 엘라스 베로나 원정에서 1-0 승리를 챙겼다.

이번 회차 전체를 놓고 보면, 홈팀 승리는 브라이턴과 크레모네세 2경기에 그쳤다. 반면, 원정팀 승리는 본머스, 인테르, 유벤투스, 코모1907, 아스널, AS로마, 아탈란타 등 7경기에서 나왔다. 여기에 무승부 5경기가 더해지며 승무패 27회차의 결과는 한층 복잡하게 전개됐다.

한편, 축구토토 승무패 28회차는 오는 5월 14일(목)에 열리는 스페인 라리가와 미국 메이저리그사커(MLS) 등 총 14경기를 대상으로 발매되며, 11일(월) 오전 8시부터 13일(수) 오후 11시까지 전국 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

주요 대상경기로는 에스파뇰-빌바오(1경기), 비야레알-세비야(2경기), 알라베스바르셀로나(3경기), 헤타페-마요르카(4경기) 등 라리가 경기와 샬럿FC-뉴욕시티(5경기), FC신시내티-인터마이애미(6경기), DC유나이티드-시카고 파이어(7경기), 세인트루이스시티-LAFC(14경기) 등 MLS 경기가 선정됐다.

한국스포츠레저 관계자는 "축구토토 승무패 27회차에서는 원정에 나선 강팀들의 승리와 함께 무승부 결과가 다수 발생했지만, 1등 적중도 14건 나오며 축구토토 승무패에 대한 높은 관심을 확인할 수 있었다"며 "이어지는 28회차 역시 라리가와 MLS 경기들로 구성된 만큼, 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

축구토토 승무패 27회차 적중결과와 28회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com