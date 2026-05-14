손흥민, 또 다시 침묵+LA FC, 또 다시 졸전...'정상빈 출전' 세인트루이스에 0-1 끌려가[전반 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]손흥민의 침묵이 계속되고 있다.

LA FC는 14일(한국시각) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 세인트루이스 시티 SC와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 13라운드에서 전반을 0-1으로 마쳤다. LA FC는 시종 답답한 경기를 펼쳤다. 막판 공격이 살아난게 위안이었다.

도스 산토스 감독은 손흥민을 다시 최전방에 기용했다. 손흥민은 4-3-3 포메이션의 중앙 공격수로 나선다. 부앙가와 타일러 보이드가 좌우에 선다. 허리진에는 티모시 틸먼, 마르코 델가도, 마티유 초이니에르가 포진한다. 포백은 에디 세구라-은코시 타파리-애런 롱-라이언 라포소가 꾸린다. 위고 요리스가 골키퍼 장갑을 낀다.

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세인트루이스의 요안 다메 감독은 3-4-3 포메이션으로 맞불을 놓았다. 로만 뷔르키가 골키퍼 장갑을 꼈으며, 단테 폴바라-티모 바움가르틀-루카스 맥노튼이 백스리를 형성했다. 미드필더진에는 토마스 토틀란-다니엘 에델만-에두아르트 뢰벤-하지엘 오로스코가 배치됐고, 마르첼 하르텔-세르히오 코르도바-정상빈이 전방에서 화력을 담당했다. 정상빈이 나서며 코리안 더비가 성사됐다.

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전반 2분 세인트루이스가 포문을 열었다. 로웬이 먼거리서 중거리 슈팅을 때렸다. 빗나갔다. 4분 세인트루이스가 선제골을 넣었다. 정상빈이 기점이 됐다. 빠른 발로 오른쪽을 파고 든 후 중앙으로 내줬다. 세인트루이스가 멋진 콤비네이션으로 박스 안에 침투했고, 오른쪽에서 로웬이 컷백을 시도했다. 토마스 토틀랜드가 침착하게 밀어넣으며 득점에 성공했다.

LA FC는 무기력한 공격을 이어갔다. 세인트루이스는 강한 압박으로 LA FC의 빌드업을 방해했다. 18분 쇼이니에르가 박스 밖에서 오른발 슈팅을 시도했지만 상대 수비의 블록에 막혔다. 세인트루이스가 22분 좋은 기회를 만들었다. 헤르텔의 오른발 슈팅이 살짝 빗나갔다.

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34분 세인트루이스의 에델만이 왼발 중거리 슈팅을 때렸다. 빗나갔다. LA FC가 36분 보이드가 모처럼 좋은 슈팅을 때렸지만, 상대 수비에 막혔다.

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44분 손흥민에게 모처럼 좋은 기회가 주어졌다. 왼발 감아차기 슈팅을 시도했지만, 수비를 맞고 나왔다. 손흥민이 또 한번 오른발 슈팅을 시도했지만, 이번에도 수비에 걸렸다. LA FC의 공세가 이어졌다. 부앙가가 왼쪽을 무너뜨리고 올린 땅볼 크로스가 라포소에게 연결됐다. 아쉽게도 슈팅은 골대를 넘어갔다.

48분에는 손흥민이 날카로운 프리킥을 올렸다. 타파리가 뛰어들며 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 결국 전반은 0-0으로 끝이 났다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com