"브레이크 이후에는 우리 팬들이 '잘가세요' 부를 수 있도록"...아쉬운 4연승 좌절, 김현석 감독의 다짐[현장 기자회견]

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[강릉=스포츠조선 이현석 기자]울산 팬들에게 승리를 안겨주고자 하는 김현석 감독의 다짐은 확고했다.

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울산은 17일 강릉하이원아레나에서 열린 강원과의 '하나은행 K리그1 2026' 15라운드 경기에서 0대2로 패배했다.

강원은 전반 21분 박스 우측에서 강준혁이 중앙의 최병찬에게 헤더로 패스를 연결했다. 최병찬의 슈팅은 조현우마저 뚫어냈다. 전반 45분에는 강투지의 추가골까지 나오며 격차를 벌렸다. 이기혁은 강원 골문을 노리는 울산의 공세를 탄탄하게 틀어막는 수비로 팀에 기여했다. 울산은 경기 내내 강원의 압박에 고전했다. 후반 추가시간 2분 정재상의 퇴장까지 나오며 추격 동력을 잃었다.

김현석 울산 감독은 "완패인 것 같다. 오늘 이 경기에서 완패라는 단어를 쓰기 싫지만, 완패를 한 것 같다. 3로빈에서는 되갚아주도록 하겠다. 월드컵 브레이크 또한 잘 준비를 해야 겠다. 선수들이 너무 고생많았다. 멀리까지 원정 응원 와준 팬들에게 죄송하다. 브레이크 이후에는 팬들이 '잘가세요' 노래를 부를 수 있도록 준비하겠다. 전략이 부족했다. 브레이크 또한 세밀하게 준비하겠다"고 했다.

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강원에 전방 압박에 고전한 부분에 대해서는 "전술적인 부분에서 선수들의 움직임이 뒷받침이 안 되면 어떤 전술을 써도 똑같다. 스리백이 문제라기보다는 장거리 이동 등 굉장히 스케줄상 좋은 컨디션을 가져갈 수 없는 그런 부분이 있었다"고 했다.

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강릉=이현석기자 digh1229@sportschosun.com