'기적의 사나이' 황희찬 사전에 포기란 없다, '이적 링크' 풀럼전서 4개월만 공격pt 폭발…시즌 2호 어시 '유종의 미'(전반 종료)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'홍명보 감독님 안심하세요.'

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'더 코리안 가이' 황희찬(울버햄튼)이 시즌 마감을 앞두고 공격포인트 침묵을 끝냈다.

황희찬은 17일(한국시각) 영국 울버햄튼 몰리뉴스타디움에서 열린 풀럼과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드 홈 경기에서 2선 공격수로 선발출전해 전반 25분 마테우스 마네의 선제골을 어시스트했다.

상대 페널티 박스 안에서 우측 크로스를 안전하게 키핑한 황희찬은 슈팅 페이크로 상대 수비진을 묶어둔 뒤 뒤에 있는 마네에게 패스를 찔렀다. 슈팅 연습시에나 나올 법한 완벽한 슈팅 찬스를 맞이한 마네는 그대로 오른발을 휘둘렀고, 공은 골문 좌측 하단에 정확히 꽂혔다.

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황희찬은 이로써 종아리 부상을 당하기 전인 지난 1월 5일 웨스트햄전(3대0 승)에서 1골 1도움 원맨쇼를 펼친 후 넉달만에 공격포인트를 기록했다. 리그 공격 포인트는 2골 2도움(26경기), 시즌 전체 스탯은 3골 4도움(31경기)으로 늘었다.

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이날 경기는 이미 조기 강등이 확정된 울버햄튼의 홈 최종전이다. 풀럼 등과 링크가 된 황희찬은 다음시즌 챔피언십(2부)으로 떨어지는 울버햄튼이 잔류할지 미지수인 상황. 미래는 어떻게 될지 모르지만, 이날이 몰리뉴 최종전이 될 가능성도 있었다.

황희찬은 그런 경기에서 강등으로 인해 우울해진 팬심을 달래줄 퍼포먼스를 펼쳐보이고 있다. 상대팀은 공교롭게 최근 이적 링크가 된 풀럼이라 더 의미가 큰 활약이다.

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다만 6경기 연속 승리가 없는 울버햄튼은 경기를 쉽게 풀어가지 못했다. 전반 추가시간3분 티모시 카스타뉴가 얻어낸 페널티킥을 안토니 로빈슨이 침착하게 동점골로 연결했다. 전반은 1-1 동점으로 끝났다.

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완벽한 유종의 미를 위해선 후반 황희찬의 더 파괴적인 활약이 요구된다.

한편, 이날 경기는 홍명보 축구대표팀 감독이 16일 북중미월드컵 최종명단을 발표한 다음날 펼쳐졌다. 2022년 카타르월드컵 조별리그 포르투갈전에서 결승골을 폭발한 '기적의 사나이' 황희찬도 26명 리스트에 포함됐다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com