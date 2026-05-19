"토트넘 강등 바라는 사람들,우리의 강력한 동기부여" 데제르비의 '작심' 선전포고...첼시전 무승부시 사실상 잔류 확정 "비긴다는 생각 안돼...오직 승리!"

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[스포츠조선 전영지 기자]"우리 강등 바라는 사람들, 우리에겐 그것이 강력한 동기부여다."

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강등 위기의 토트넘을 이끌고 있는 로베르토 데 제르비 감독이 20일 오전 4시15분(한국시각) 영국 런던 스탬포드 브리지에서 펼쳐질 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드 첼시 원정을 앞두고 승리를 향한 강한 결의를 전했다.

그는 타 팀 팬들이 토트넘의 강등을 바라고 있다는 사실을 잘 알고 있으며, 이는 오히려 잔류를 향한 "강력한 동기부여"가 된다며 전의를 불태웠다.

현재 토트넘은 17위, 승점 38점으로 강등 마지노선인 18위에 위치한 웨스트햄(승점 36)에 승점 2점 차로 앞서 있다. 한 경기를 덜 치른 상황에서 골득실차(-9) 역시 웨스트햄(-22)보다 압도적 우위에 있다. 토트넘은 20일 첼시전이나 25일 '안방' 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 치러지는 에버턴과의 최종전 등 남은 두 경기에서 승점 1점만 확보해도 기적같은 대이변이 벌어지지 않는 한 1부 잔류를 확정 짓게 된다. 첼시 원정은 승리하거나 비길 경우 잔류를 조기 확정지을 수 있는 중대한 한판 승부다.

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스탬포드 브리지 원정에서 첼시 팬들은 토트넘에 강등의 비극을 안기기 위해 열렬한 야유공세를 보낼 것이 예상된다. 그러나 데 제르비 감독은 선수들에게 "이러한 압박감을 즐겨야 한다"며 이는 도리어 선수단이 가져야 할 "좋은 자극제"라고 평가했다.

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그는 첼시전을 앞두고 사전 기자회견에서 "우리는 이 압박감 속에서 새로운 동기부여를 찾아야 한다. 만약 모든 사람이 토트넘의 강등을 원한다면, 그것은 나뿐만 아니라 선수들에게도 엄청난 동기부여가 될 것"이라고 말했다. 이어 "라이벌 관계가 존재하기에 축구가 아름답다는 사실을 받아들여야 한다. 상대 홈구장에서 우리가 승리를 자축하는 모습을 상상하는 것만으로도 짜릿하다. 이것이 바로 우리가 축구를 하는 이유가 아니겠는가"라고 덧붙였다.

데 제르비 감독은 외부로부터의 압박감이 선수단의 집중력을 흐트러뜨리는 방해 요소가 아니라, 오히려 원동력으로 작용해야 함을 거듭 강조했다.

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그는 "이 상황은 하나의 동기부여이자 도전이다. 도전이 험난할수록 우리는 새로운 동기 부여를 찾고, 경기 시작부터 끝까지 하나로 뭉쳐 집중하는 데 더 유리하다"면서 "자부심(pride)은 엄청난 동기부여다. 모든 이들이 토트넘의 강등을 바란다면, 토트넘의 선수, 팬, 구단 모든 직원에게 자부심이야말로 가장 큰 무기가 돼야 한다"라고 역설했다.

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현실적으로 토트넘에 필요한 승점은 단 1점뿐이지만, 데 제르비 감독은 선수들에게 무승부를 노리는 안일한 태도로 경기에 임해서는 안 된다고 경고했다.

그는 "비기겠다는 생각으로 경기를 시작할 수는 없다"면서 "우리는 승리를 위해 경기를 준비하고 전술 회의를 진행한다. 모두가 1부 리그에 잔류하기를 원하고, 이 목표를 달성하고자 한다. 다른 모든 이야기들은 목표를 달성한 다음에 나누면 된다"는 말로 기자회견을 마무리했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com