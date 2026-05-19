"손흥민 찾기 너무 어렵다" 부앙가, LAFC 감독 저격 발언→논란 폭발 →긴급 성명 "오해, 비판 의도 없어"

사진캡처=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자] '흥부 듀오' 드니 부앙가는 마르크 도스 산토스 LAFC 감독을 공개적으로 저격한 게 아니라고 수습했다.

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손흥민의 LAFC는 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 제오디스 파크에서 열린 내슈빌 SC와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 14라운드에서 2대3으로 패배했다. 이번 패배로 LAFC는 7위에 머물며 서부 콘퍼런스 상위권과의 격차를 좁히지 못했다.

충격적인 공식전 4연패다. 지난 패배들은 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 일정 여파라는 변명거리도 있었다. 하지만 이번 경기부터는 그런 변명도 통하지 않는다. 실력으로 무너졌다. 시즌 초반 자랑하던 수비력은 또 헐거웠다. 공격력은 여전히 개인 능력에 의존했다. 2골을 넣었지만 모두 선수 개인 능력에 의한 득점이었다. 최고의 호흡을 자랑하던 흥부 듀오는 코너킥 같은 세트피스에서만 같이 시너지 효과를 발휘했다. LAFC 팬들이 기대하는 모습이 절대로 아니다.

부앙가 발언 논란은 경기 후 기자회견에서 발생했다. 모두가 듣기에 부앙가의 발언은 새로운 전술을 도입한 도스 산토스 감독을 향하는 것처럼 보였다. 부앙가는 손흥민과의 호흡이 잘 나타나지 않고 있다는 질문에 "손흥민에게도 나에게도 어려운 상황이다. 올해 우리는 다른 방식으로 플레이하고 있다. 난 손흥민과 더 떨어진 위치인 윙어로 뛰고 있다. 손흥민은 최전방에서 뛰고 있다. 그래서 지난 시즌과 똑같이 플레이하기가 어렵다. 우리가 적응하고 있지만 쉽지 않다"며 전술적으로 문제가 있다는 식으로 이야기했다.

부앙가는 "적응하기 위해 계속 노력하고 있다"면서도 "공을 잡을 때마다 손흥민을 찾으려고 하고, 또 다른 동료들을 찾으려고 하지만 그게 참 어렵고 힘들다. 이 상황을 잘 설명할 적절한 단어가 잘 떠오르지 않는다"며 도스 산토스 감독의 전술을 간접적으로 저격했다.

부앙가는 계속해서 "사실 내 역할은 같다. 하지만 더 수비를 많이 해야 한다. 동료들과 레프트백을 더 많이 도와줘야 한다. 꽤 쉽지 않은 일이지만 할 수 있다"고 말했다.또 한 "하지만 앞으로 나갈 때 전진하는 게 너무 어렵다. 너무 먼 거리를 가야하기 때문"이라면서 전술적인 아쉬움도 솔직하게 이야기했다. "완전히 다른 역할은 아니지만 전방을 바라보고 플레이할 때 지난 시즌과 확실하게 다르다"고 덧붙였다.

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부앙가의 기자회견은 미국에서도 엄청난 파장을 일으켰다. 도스 산토스 감독을 향한 팬들의 불만과 부앙가의 발언이 같은 선상에 있는 것처럼 보였기 때문이다. 가뜩이나 MLS 최근 리그 전체적으로 감독 경질 발표가 많아지고 있는 상황. 부앙가의 발언으로 도스 산토스 감독을 향한 팬들의 신뢰가 더욱 깨지고 만 것.

논란이 커지자 부앙가는 19일 개인 SNS를 통해 논란을 수습하려고 시도했다. 그는 "제 말이 분명히 오해를 산 것 같다. 스태프분들이나 팀의 플레이 방식을 비판하려던 의도는 결코 아니었다. 선수단과 감독님을 전적으로 신뢰하고 있다. 단지 작년에 우리가 했던 방식과 다를 뿐이며, 이에 적응하기 위해서는 필연적으로 약간의 시간이 필요할 뿐이다. 우리 모두는 하나로 뭉쳐 집중하고 있다"고 긴급하게 해명했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com