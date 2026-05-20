'41세' 불굴의 호날두, 사상 첫 월드컵 6연속 출전! 포르투갈 최종명단 발표

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[스포츠조선 전영지 기자]크리스티아누 호날두가 2026년 북중미월드컵 포르투갈 대표팀 명단에 이름을 올리며, 사상 최초로 통산 6번째 월드컵 무대를 밟게 됐다.

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남자 축구 역대 최다 A매치 출전(226경기), 최다 골(143골) 기록을 보유한 올해 41세의 철인 공격수, 호날두는 월드컵 5회 출전을 달성한 6명의 선수 중 한 명이다. 이 기록을 공유한 선수 중에는 '필생의 라이벌' 리오넬 메시도 포함돼 있다. 4년 전 카타르에서 아르헨티나의 우승을 이끈 메시 역시 이번 대회 자신의 6번째 월드컵 출전을 앞두고 있다.

발롱도르 5회 수상에 빛나는 '월드스타' 호날두는 2023년 1월부터 사우디아라비아 리그 알 나스르에서 활약 중이다. 그는 지난해 11월 아일랜드공화국과의 월드컵 예선 조별리그 최종전 직전 경기에서 퇴장 당했으나, 우려했던 3경기 출전 정지 징계를 피하면서 포르투갈의 월드컵 조별리그 전 경기에 출전할 수 있게 됐다.

로베르토 마르티네스 포르투갈 감독이 발표한 이번 명단에 이변은 없었다. 다만 마르티네스 감독은 이번 대표팀을 "27명 플러스 원(+1)"의 명단이라고 표현했는데, '+1'은 지난해 7월 교통사고로 안타깝게 세상을 떠난 전 리버풀 공격수 디오구 조타를 의미했다.

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마르티네스 감독은 "조타는 우리의 힘이자 기쁨이었다"면서 "디오구를 잃은 것은 잊을 수 없고 매우 힘든 순간이었지만, 그 바로 다음 날부터 우리 모두는 디오구의 꿈과 그가 대표팀에서 늘 보여줬던 본보기를 위해 싸워야 했다"고 전했다. "디오구 조타의 정신과 힘, 그가 남긴 모범이 바로 우리의 '+1'이며, 앞으로도 영원한 플러스 원으로 남을 것"이라고 덧붙였다.

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이번 대표팀 명단에는 '맨유 스타' 브루노 페르난데스도 포함됐다. 페르난데스는 25일 잉글랜드 프리미어리그 시즌 최종전에서 리그 단독 최다 도움 기록 경신을 노리고 있다. 비티냐, 주앙 네베스, 누누 멘데스, 곤살루 하무스 등 파리생제르맹(PSG) 소속의 에이스들은 30일 아스널과의 유럽챔피언스리그 결승전을 치른 후 대표팀에 합류할 예정이다.

포르투갈은 6월 17일 휴스턴에서 열리는 민주콩고(DR 콩고)와의 월드컵 조별리그 첫 경기에 앞서 칠레 및 나이지리아와 평가전을 갖는다. 휴스턴에서 콩고, 우즈베키스탄과 맞붙은 뒤, 마이애미에서 콜롬비아와 K조 조별리그 최종전을 치른다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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◇포르투갈 2026년 북중미월드컵 최종 명단

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골키퍼 (GK)=디오구 코스타 (포르투), 조세 사 (울버햄턴), 루이 실바(스포르팅), 리카르도 벨류 (겐출레르비를리이)

수비수 (DF)=디오구 달롯(맨유), 마테우스 누네스, 루벤 디아스(이상 맨시티), 넬송 세메두(페네르바체), 주앙 칸셀루(바르셀로나), 누누 멘데스(파리생제르맹), 곤살루 이나시우(스포르팅), 레나토 베이가(비야레알), 토마스 아라우조 (벤피카)

미드필더(MF)=루벤 네베스(알 힐랄), 사무 코스타(마요르카), 주앙 네베스, 비티냐 (이상 파리생제르맹), 브루노 페르난데스(맨유), 베르나르두 실바 (맨시티)

공격수(FW)=크리스티아누 호날두, 주앙 펠릭스(이상 알 나스르), 프란시스쿠 트린캉(스포르팅), 프란시스쿠 콘세이상(유벤투스), 페드루 네투(첼시), 하파엘 레앙(AC 밀란), 곤살루 게드스(레알 소시에다드), 곤살루 하무스(파리생제르맹)