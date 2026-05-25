'주류'는 해외파! 달라진 태극전사 눈높이→KFA, '억' 소리나는 역대 최대 규모 월드컵 포상금…16강 '전승' 1인당 3억→8강 5억원대

21일 서울월드컵경기장에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 2차 예선 대한민국과 태국의 경기, 손흥민이 선제골을 성공한 후 세리머니를 하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.03.21/

유트사커필드(유타 솔트레이크시티, 미국)/ 2026 FIFA 북중미 월드컵/ 남자A대표팀/ 훈련/ 홍명보 감독/ 시계/ KOREA/ photo by Donghyuk Kwak

2026 북중미 월드컵 최종 명단발표 기자회견이 16일 서울 광화문 KT 웨스트빌딩 온마당에서 열렸다. 홍명보 감독이 질문에 답하고 있다. 광화문=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.16/

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[스포츠조선 김성원 기자]국제축구연맹(FIFA)은 지난달 2026년 북중미월드컵 48개 참가국에 지급할 배분금을 확정, 발표했다. 각국은 대회 참가만으로 1250만달러(약 189억원)를 받는다. 스테이지별로 우승 상금은 5000만달러(약 755억원), 준우승 3300달러(약 498억원), 3위 2900만달러(약 438억원), 4위 2700만달러(약 407억원), 8강 1900만달러(약 287억원), 16강 1500만달러(약 226억원), 32강 1100만달러(약 166억원) 등으로 책정됐다.

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월드컵 개막을 앞두고 각국이 앞다투어 '당근책'을 공개하고 있다. 해외파가 주류인 태극전사들의 눈높이도 달라졌다. 48개국이 참가하는 첫 월드컵이다. 대한축구협회(KFA)는 역대 최대 규모의 포상금으로 화답했다. KFA는 25일 "이번 포상금 지급안은 32강 토너먼트가 신설되는 등 대회 방식의 변화를 반영하여 마련됐다. 상위 라운드에서 승리할수록 더 많은 포상을 받는 '성과 비례형 보상 체계'를 강화했다. 전체 포상금 지급 예산 역시 대폭 상승시켰다"고 밝혔다.

대한민국과 우루과이의 A매치 평가전이 28일 서울월드컵경기장에서 열렸다. 이강인, 손흥민. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.03.28/

본선 무대를 밟는 최종엔트리 26명 전원에게는 1인당 5000만원의 기본 수당이 지급된다. 4년 전인 2022년 카타르 대회 기본 수당(2000만원)보다 3000만원이 인상된 금액이다. 토너먼트 진출에 따른 스테이지별 포상금도 신설, 확대됐다. 카타르월드컵 당시에는 16강 1억원, 8강 2억원, 우승 5억원이 책정됐다. 북중미월드컵에서는 32강 1억원, 16강 2억원, 8강 3억원, 준결승 4억원, 3위 4억5000만원, 준우승 5억원, 우승 시 6억원을 지급한다. 조별리그를 통과하고 토너먼트 라운드를 추가로 치를 때마다 1억원씩 증가하는 구조다.

경기별 승리 수당도 스테이지별 가산 방식이 도입됐다. 기존에는 라운드와 상관없이 승리 시 3000만원이 동일하게 지급됐다. 이번 대회부터는 조별리그(승리 3000만원, 무승부 1000만원)와 토너먼트의 수당이 차등 적용된다. 토너먼트 진출 이후 승리 수당은 상위 라운드로 갈수록 누적 가산돼 32강 5000만원, 16강 8000만원, 8강 1억4000만원, 준결승 2억원, 결승 승리 시 3억원이 지급된다. 조별리그에서 3전 전승을 하고 역대 원정 월드컵 최고 성적인 16강에 오르면 태극전사들은 기본 수당과 승리 수당, 포상금으로 1인당 3억9000만원을 챙길 수 있다. 8강에 진출하면 총액은 5억7000만원까지 뛰어오른다.

2026북중미 월드컵에 출전하는 A대표팀 본진이 18일 오후 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국했다. 홍명보 감독과 선수들이 출국장으로 향하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.18

유트사커필드(유타 솔트레이크시티, 미국)/ 2026 FIFA 북중미 월드컵/ 남자A대표팀/ 훈련/ 엄지성/ photo by Donghyuk Kwak

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'선수단 가족 초청 지원 프로그램'도 카타르 대회에 이어 확대, 운영된다. 동기부여와 심리적 안정을 위해서다. 세계적인 추세다. KFA는 월드컵에 출전하는 26명의 선수 전원에게 1인당 개최 도시 호텔의 2인실 객실 2개를 제공한다. 조별리그 첫 경기부터 대표팀의 대회 일정이 종료될 때까지 현지에서 경기를 관전하며 선수들에게 힘을 보탤 수 있도록 매 경기 4장씩의 1등석 티켓을 제공한다.

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전세기도 가동된다. 미국 솔트레이크시티 사전캠프에서 월드컵 베이스캠프인 멕시코 과달라하라로 이동할 때 제공될 예정이다. KFA는 "월드컵대표팀의 최상 컨디션을 위해 전세기 제공을 이번 월드컵뿐만 아니라 향후 월드컵에서도 지속적으로 진행할 계획"이라고 강조했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com