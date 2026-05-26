"수원FC 신성 윤수정 첫 태극마크!" '디펜딩챔프' 신상우호 동아시안컵 예선전 20명 명단 발표[오피셜]

윤수정 사진제공=수원FC 위민

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[스포츠조선 전영지 기자]'윤수정, 한다인, 김지윤, 김지현.'

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신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구국가대표팀이 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 예선 대회를 앞두고 20명의 선수 명단을 발표했다.

E-1 챔피언십은 개최국과 EAFF 가맹국 중 FIFA 랭킹 상위 2개국이 자동으로 본선에 출전하고, 이외의 팀들은 예선을 통해 나머지 본선 진출팀 1팀을 가리는 시스템이다. 중국에서 열릴 예정인 차기 대회에는 개최국 중국과 일본(FIFA 랭킹 5위), 북한(FIFA 랭킹 11위)이 본선에 자동 진출한다. 대한민국 여자대표팀(FIFA 랭킹 19위)은 지난해 국내에서 개최된 2025 E-1 챔피언십에서 우승했으나 FIFA 랭킹에서 밀려 이번 예선을 치르게 됐다.

내달 3~9일 괌에서 열리는 예선 대회에는 총 5팀(한국, 괌, 마카오, 북마리아나제도, 차이니즈 타이베이)이 참가한다. 5팀은 2개조로 나뉘어 A조(한국, 괌, 마카오), B조(북마리아나제도, 차이니즈 타이베이)가 조별리그를 치른 뒤 각 조 1위 두 팀이 9일 결승에서 맞붙어 우승팀이 차기 대회 본선 진출권을 따낸다. 한국은 괌축구협회 트레이닝 센터 구장에서 3일 괌, 7일 마카오와 맞붙는다. 소집명단은 WK리그에서 활약중인 선수들 위주로 지난달 브라질 FIFA 시리즈 기간에는 소집되지 않았던 김혜리, 지소연(이상 수원FC위민), 고유진, 김민정(이상 인천 현대제철), 장슬기(경주 한수원)가 복귀했고, 아시아 여자챔피언스리그에서 주목받은 수원FC 위민 공격수 윤수정과 수비수 한다인, 세종 스포츠토토. 김지윤과 김지현 등 4명은 첫 태극마크를 달았다.

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문경 상무에서 좋은 활약을 이어온 박예나도 2022년 12월 이후 3년 반만에 대표팀에 승선, A매치 데뷔전을 노린다. 공격수 장유빈(인천 현대제철)도 2023년 6월 이후 3년 만에 태극마크를 다시 달았다. U-20 아시안컵에 나서며 일본리그에서 활약해온 장신 수비수 남승은(무소속)도 신상우 감독 체제에서 처음으로 대표팀에 이름을 올렸다.

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대한민국 여자축구 대표팀은 주말 WK리그 경기일정을 소화한 후 1일 괌으로 출국한다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

◇ EAFF E-1 챔피언십 예선 선수 소집 명단 (20명)

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GK=김경희(수원FC 위민), 김민정(인천 현대제철)

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DF=고유진, 박혜정(이상 인천 현대제철), 김진희, 장슬기(이상 경주 한수원), 김혜리, 한다인(수원FC 위민), 박예나(문경 상무), 이민화(화천 KSPO), 남승은(무소속)

MF=김민지(서울시청), 김지윤, 김지현(이상 세종 스포츠토토), 손화연(강진 스완스WFC), 윤수정, 지소연(이상 수원FC 위민), 정유진(경주 한수원)

FW=강지우, 장유빈(이상 인천 현대제철)

◇ E-1 챔피언십 예선 대회 일정(한국시각)

6월 3일 오후 5시 대한민국 vs 괌

6월 7일 오후 3시 대한민국 vs 마카오

6월 9일 오후 5시 결승 vs 북마리아나제도-차이니즈 타이베이전 승자