'축구와 커피의 완벽한 블렌딩!' 서울 이랜드, '커피전문점' 탐앤탐스와 4년 연속 파트너십

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[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 커피전문점 '탐앤탐스'와 4년째 진한 블렌딩을 이어간다.

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서울 이랜드는 24일 목동종합운동장에서 열린 성남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드 킥오프에 앞서 탐앤탐스와 공식 파트너십 협약식을 진행했다. 이날 행사에는 탐앤탐스 장영태 상무이사와 서울 이랜드 우상배 대표이사가 참석해 자리를 빛냈다.

탐앤탐스는 1999년 출범한 대한민국 1세대 토종 커피 프랜차이즈다. 특히 국내 프랜차이즈 카페 최초로 전 메뉴 스페셜티 원두를 도입하고 매장에서 직접 제조한 베이커리를 판매하는 등 차별화된 정책을 통해 국내 커피 문화의 대중화와 발전에 기여해왔다.

이번 협약을 통해 4년 연속 동행을 이어가게 된 서울 이랜드와 탐앤탐스는 홈경기 탐앤탐스 푸드트럭 운영, 티켓 내 브랜드 로고 노출, 콜라보 콘텐츠 등 다양한 온·오프라인 홍보 활동을 함께 진행한다. 팬 음료 증정 이벤트를 진행해 경기장을 찾는 팬들들에게 특별한 F&B 경험을 제공할 계획이다.

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탐앤탐스 장영태 상무이사는 "서울을 대표하는 스포츠 구단인 서울 이랜드 FC와 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다. 축구 팬들과 고객들이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠와 프로모션을 통해 긍정적인 브랜드 경험을 제공하겠다"고 말했다.

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서울 이랜드 우상배 대표이사는 "4년이라는 시간 동안 함께해 온 탐앤탐스에 진심으로 감사드린다. 경기장을 찾는 팬들에게 먹고 마시는 즐거움은 경기 못지않게 중요한 관람 경험이라고 생각한다. 이번 파트너십을 통해 팬들이 더욱 풍성한 홈경기를 즐길 수 있을 것이라 기대되고 앞으로도 좋은 파트너로서 함께 성장해 나가길 바란다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com