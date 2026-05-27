"마지막 월드컵 될 수 있습니다" 손흥민 대국민 부탁 "제 국가대표팀 여정 멋지게 해주셨으면"

사진캡쳐=FIFA

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 자신의 마지막 월드컵을 위해 국민들에게 부탁했다.

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손흥민은 1달도 남지 않은 2026년 북중미월드컵을 앞두고 국제축구연맹(FIFA)과 인터뷰를 진행했다.

손흥민은 이번 월드컵에 출전하면서 월드컵 4회 출전이라는 금자탑을 쌓았다. 홍명보, 황선홍, 이운재만 가지고 있던 대기록에 손흥민도 이름을 올렸다. "벌써 네 번째 월드컵에 출전하게 됐다고 하니까 되게 설레기도 하다. 또 한 번의 꿈을 펼칠 수 있는, 또 저의 꿈을 이룰 수 있는 기회가 생겨서 정말 영광스럽다"고 말했다.

최초의 48개국 월드컵, 참가국이 늘어서 난이도가 쉬워졌다는 평가가 많지만 한국에 해당되는 이야기는 아니다. 토너먼트 가는 길은 편해졌을지도 모르지만 토너먼트에 오르면 어느 하나 쉬운 팀이 없다. 그래도 손흥민은 자신감이 넘쳤다. "축구라는 스포츠가 그래서 많이 사랑을 받는 거 같다. 무조건 강팀이 이긴다는 법이 없어서 이 스포츠를 저희가 좋아하지 않나라고 생각한다. 4년 전 우리가 월드컵에서 포르투갈을 이기고, 2018년에는 독일을 이겼듯이, 강팀과 경기할 때는 이런 좋았던 기억을 떠올리며 경기에 임하게 되는 거 같다"고 이야기했다.

사진캡쳐=FIFA

손흥민은 이번 월드컵을 위해서 미국으로 이적했다고 해도 과언이 아니다. "월드컵이 제가 이적하는 데 있어서 가장 큰 이유였던 것 같다. 월드컵이 미국에서 열려서 엄청나게 기분이 설레는 것 같다. 제가 한창 시즌을 치르면서 몸 상태가 가장 좋을 때 월드컵을 치르게 돼서 또 한 번의 멋있는 월드컵을 만들고 싶다"고 했다.

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손흥민은 "우리 대표팀 경기가 LA에서 열린다면 더욱더 좋을 것 같다"고 덧붙였다. 한국이 조별리그에서 2위로 32강에 오르면 LA에서 경기를 할 수 있다. 이어 "우리 팀이 좋은 성과를 내는 게 저한테는 가장 큰 꿈이다. 대한민국이 하나로 뭉치고, 월드컵이 열리는 기간에 대한민국을 응원해 주시는 많은 국민들을 생각한다면, 그거 하나면 족할 것 같다"고 했다.

손흥민 인터뷰 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 26일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민이 인터뷰를 하고 있다. 2026.5.27 hama@yna.co.kr(끝)

1992년생의 2026년 월드컵. 2014년 브라질월드컵에서 통곡했던 손흥민과 함께 어느덧 12년의 세월이 흘렀다. 세월 속에 쌓인 추억과 함께 점점 손흥민의 월드컵 시계도 끝을 향해 달려간다.

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그는 "이번 대회가 저의 마지막 월드컵이 될 수도 있다. 저의 대표팀에서의 여정을 정말 멋지게 만들어주셨으면 좋겠다. 그게 제가 팬들한테 너무 해드리고 싶은 말이고, 또 부탁드리고 싶은 말이다. 팬분들이 항상 해주신 것처럼 옆에서, 뒤에서 저희를 응원해주신다면 제가 앞에서 선수들을 잘 끌고 가고, 또 팬분들이 뒤에서 밀어주시다면, 무서울 거 없이 월드컵을 치를 수 있을 것 같다"며 국민들에게 응원을 부탁했다.

또한 그는 "저희 감독님께서 엄청나게 좋은 업적을 만드셨다. 2002년 한일 월드컵에서 대표팀의 주장으로 모든 선수들을 한 팀으로 이끌어 가시면서 멋진 여정을 만드셨는데, 저도 이번에 그런 여정을 선수들과 함께하고 싶다. 제가 지금 뛰고 있는 미국에서 그런 멋진 여정을 한번 만들어보고 싶은 게 가장 큰 꿈"이라고 말했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com