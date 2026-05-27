'달라진 스틸야드→경험-접점 확대' 포항, 팬 프렌들리 클럽상 후보 포함...차별화된 팬 소통으로 수상 도전

사진제공=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]달라진 스틸야드와 다양한 소통 활동으로 K리그 팬들에게 다가간 포항 스틸러스가 2026시즌 K리그1 1차 '팬 프렌들리 클럽상'에 도전한다.

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한국프로축구연맹이 주관하는 '팬 프렌들리 클럽상'은 K리그에서 가장 팬 친화적인 마케팅 활동을 펼친 구단에 수여하는 상이다. 포항은 스틸야드를 활용한 팬 경험 마케팅, 경기장 환경 개선, 소통 방식 다양화를 등을 통해 '2026 1차 K리그1 팬 프렌들리 클럽상' 후보에 올랐다.

포항스틸러스는 팬들이 직접 체감할 수 있는 경기장 환경 개선에 힘썼다. E석 1층 전석(청암존)과 S석을 컵홀더 및 접이식 좌석으로 교체했고, 바테이블 좌석과 프라이빗 라운지, 원정석 내 테이블석 등을 새롭게 조성하며 홈 관중석 1층 전체 개선을 완료했다.

13년 만의 잔디 전면 교체를 앞두고 진행한 '13 YEARS, LAST WALK' 행사도 팬들에게 큰 호응을 얻었다. 포항스틸러스는 팬들에게 그라운드를 개방해 스틸야드의 추억을 함께 나눴고, 많은 이들이 경기장 위 마지막 순간을 사진과 영상으로 남기며 특별한 시간을 보냈다.

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잔디 교체 일정으로 인해 홈 8연전을 치르는 동안에도 팬 경험 확대를 위한 다양한 이벤트를 이어갔다. 출석 체크 이벤트와 웰컴백 드로 등을 통해 팬들이 경기장에 더욱 오래 머무르고 다시 찾을 수 있도록 했다.

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오프라인 접점 확대에도 힘을 쏟았다. 기존 팝업스토어 형태로 운영했던 오프라인 매장을 'K리그 최초' 상설 매장으로 확대해 롯데백화점 포항점에 '스틸스토어 롯데포항점'을 오픈했다. 상설 매장에서만 구매할 수 있는 한정 상품과 랜덤 뽑기, 팬사인회 등을 통해 팬들에게 새로운 즐길 거리를 제공했다.

팬들과의 소통 방식 역시 차별화를 꾀했다. 전지훈련 기간부터 진행한 라이브 방송에서는 고참 선수가 노래를 부르고 외국인 선수가 봄동 비빔밥을 만들어 먹는 등 유쾌한 콘텐츠로 팬들과 가까이 호흡했다. 또한 K리그 트렌드를 선도한 숏폼 콘텐츠와 함께 매치데이 포스터, 예매 이미지 등에 팬 사진을 활용하며 팬들을 콘텐츠의 주인공으로 만들었다.

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MD 상품 제작 과정에도 팬 의견을 적극 반영했다. 2025시즌 MD 상품 구매자를 대상으로 설문조사를 실시해 2026시즌 상품 제작 방향에 반영했으며, 2년 연속 코튼시트와 컬래버레이션을 진행해 칸쵸 에디션과 스틸러스 카드를 선보였다. 더불어 전국 포항 팬들의 접근성을 높이기 위해 포토이즘 전국 매장 운영도 진행하고 있다. 특히 포항스틸러스는 이번 팬 프렌들리 클럽상 활동 소개 과정에서도 다양한 밈과 유머 코드를 활용해 팬들에게 친근하게 다가갔다. 포항스틸러스는 앞으로도 팬들과 함께 공감하고 즐길 수 있는 다양한 활동을 이어갈 예정이다.

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한편 2026시즌 1차 K리그 '팬 프렌들리 클럽상' 투표는 28일 오후 11시 59분까지 K리그 공식 애플리케이션 'Kick'을 통해 진행한다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com