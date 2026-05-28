리버풀-첼시-레알 마드리드 NO…'토트넘 남는다!' 미키 판 더 펜 '긍정 신호', 로베르토 데 제르비 '희소식'

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]토트넘이 웃는다. 미키 판 더 펜(토트넘)의 잔류 가능성에 '긍정 신호'가 켜졌다.

Advertisement

토트넘의 소식을 주로 전하는 투더레인앤드백은 28일(이하 한국시각) '토트넘에서의 미래에 대한 판 더 펜의 입장이 드러났다. 이는 로베르토 데 제르비 토트넘 감독과 팀에 희소식'이라고 보도했다.

토트넘은 올 시즌 그야말로 벼랑 끝에서 살아남았다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 10승11무17패(승점 41)를 기록했다. 20개 팀 가운데 17위를 기록했다. '강등' 웨스트햄(승점 39)과의 격차는 단 2점이었다. 토트넘은 최종전에서 에버턴을 1대0으로 잡고 가까스로 1부 잔류에 성공했다.

일각에선 토트넘이 잉글랜드 챔피언십(2부)으로 떨어질 경우 '대형 탈출'이 발생할 수 있다고 봤다. 실제로 판 더 펜은 리버풀, 첼시(이상 잉글랜드), 레알 마드리드(스페인) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 그는 리그 35경기에서 4득점-1도움을 남겼다.

사진=EPA 연합뉴스

사진=REUTERS 연합뉴스

Advertisement

투더레인앤드백은 '판 더 펜은 올 여름 토트넘에 남고 싶어한다. 이는 시즌 극적인 마무리 뒤 토트넘에 가장 중요하고 반가운 소식 중 하나다. 그의 이적에 대비했던 데 제르비 감독과 토트넘 팬들에겐 큰 안도감을 안겨줄 것이다. 강등 탈출 싸움 동안 계약 협상이 보류됐다. 판 더 펜 자신도 EPL 지위에 대한 불확실성으로 이탈과 관련이 있었다. 하지만 그가 머물고 싶다는 소식은 토트넘의 여름 계획에 대한 전반적 안색을 바꿔놓았다. 그는 단순히 리빌딩에 기여하는 것이 아니라 리빌딩을 정의하는 선수'라고 했다.

Advertisement

이 매체는 '토트넘은 앤디 로버트슨의 합류가 거의 확정됐다. 판 더 펜의 잔류 의지는 토트넘이 진정한 수비 기반을 구축할 수 있게 해준다'고 덧붙였다.

한편, 판 더 펜은 로날드 쿠만 감독의 부름을 받고 네덜란드 축구대표팀에 합류하게 됐다. 2026년 북중미월드컵을 정조준한다. 네덜란드는 조별리그 F조에서 일본(6월 15일)-스웨덴(21일)-튀니지(26일)와 격돌한다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com