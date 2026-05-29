'2026 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌' 성황리 개막

사진제공=SH스포츠에이전시

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전국 유소년 축구 선수들의 뜨거운 열기가 강원특별자치도 양구군을 가득 채웠다.

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'2026 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌'이 29일 양구종합운동장 C구장과 독수리축구장에서 성대한 막을 올렸다.

이번 축구 페스티벌에는 전국 각지에서 참가한 유소년 축구클럽 선수단과 수많은 학부모들이 양구를 찾아 첫날부터 뜨거운 분위기를 만들었다. 경기장 곳곳은 아이들의 함성과 학부모들의 응원 소리로 가득 찼으며, 선수들은 예선전부터 결승전 못지않은 열정적인 플레이를 펼치며 현장의 열기를 끌어올렸다.

특히 학년별 예선전에서는 한 골 한 골마다 환호성이 터져 나왔고, 선수들은 끝까지 포기하지 않는 투지와 스포츠맨십으로 감동을 선사했다. 학부모들 역시 뜨거운 응원 속에서도 서로를 격려하며 축제 같은 분위기를 함께 만들었다.

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이번 페스티벌은 단순한 승부 중심 대회를 넘어 아이들이 축구를 통해 성장하고 가족들과 특별한 추억을 만드는 '힐링형 스포츠 축제'로 진행되고 있다. 참가자들은 아름다운 자연환경과 깨끗한 스포츠 인프라를 갖춘 양구에서 축구와 여행, 휴식을 함께 즐기며 높은 만족감을 나타냈다.

사진제공=SH스포츠에이전시

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SH스포츠에이전시 문성환 대표는 "첫날부터 전국에서 많은 선수단과 학부모님들이 찾아주셔서 감사드린다"며 "아이들이 결과보다 과정 속에서 즐거움과 추억을 얻고, 양구에서 행복한 시간을 보내길 바라는 마음으로 준비한 대회다. 마지막까지 안전하고 즐거운 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

양구군스포츠재단 최길한 팀장은 "전국 각지에서 양구를 방문해주신 선수단과 가족 여러분을 진심으로 환영한다"며 "양구가 유소년 스포츠와 가족 스포츠 관광의 중심 도시로 자리잡을 수 있도록 지속적인 지원과 노력을 이어가겠다"고 전했다.

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'2026 힐링 양구 사과컵 전국 유소년 축구클럽 페스티벌'은 양구군과 양구군스포츠재단의 지원 속에 진행되며, KBS스포츠예술과학원, 풋볼리스트, 라이크더모스트, 하이솔(HIGHSOL), 링티, 수퍼스포츠, 캐터피코리아, AIRDOME_SH 등이 함께하고 있다.

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대회는 31일까지 이어지며, 전국 유소년 선수들의 열정과 양구만의 힐링 스포츠 도시 매력을 전국에 알릴 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com