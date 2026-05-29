[오피셜]'UCL 결승전 스쿼드 포함' PSG 이강인, 부다페스트로 이동했다..'이번엔 단 1초라도 출전할 수 있을까'

이강인 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 국가대표 미드필더 이강인(24·파리생제르맹)이 유럽챔피언스리그 결승전을 위해 헝가리 부다페스트로 이동했다.

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이강인이 속한 파리생제르맹(PSG)가 29일 홈페이지를 통해 공개한 결승전 출전 가능한 선수 명단에 올랐다. 루이스 엔리케 감독이 선택한 미드필더는 이강인을 포함해 7명이다. 이강인, 파비앙 루이스, 비티냐, 마율루, 드로, 자이레-에메리, 주앙 네베스다. 공격수는 7명으로 에이스 우스만 뎀벨레를 비롯해 흐비차 크바라츠헬리아, 하무스, 두에, 바르콜라, 은장투, 음바페다. 수비수도 7명으로 하키미, 베랄두, 마르키뇨스, 자바르니, 루카스 에르난데스, 누누 멘데스, 파초다. 골키퍼는 3명으로 사파노프, 슈발리에, 헤나투 마린이다. 총 24명의 선수가 이날 비행기로 파리에서 부다페스트로 이동했다.

파리생제르맹 미드필더 명단 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

이강인은 이번 결승전서 선발 출전 가능성은 매우 낮다. 엔리케 감독은 이번 시즌 챔피언스리그에서 이강인에게 선발 기회를 준 적이 없다. 매체 '사커웨이'의 결승전 예상 선발 베스트11을 보면 스리톱은 흐비차-뎀벨레-두에, 허리에 루이스-비티냐-네베스, 포백에 누누 멘데스-파초-마르키뇨스-자이레 에레미, 골키퍼 사파노프다. 이강인은 교체 명단에 오를 가능성이 높다.

아스널의 예상 베스트11은 최전방에 요케레스, 2선에 트로사르-에제-사카, 수비형 미드필더로 루이스 스켈리-라이스, 포백에 칼라피오리-가브리엘-살리바-모스케라, 골키퍼 라야로 전망했다.

파리생제르맹-아스널 캡처=파리생제르맹 구단 SNS

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PSG는 오는 31일 오전 1시(한국시각) 부다페스트 퓨쉬카스 스타디움에서 아스널과 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그 결승전을 갖는다. 디펜딩 챔피언 PSG는 이번 대회에서 2연패에 도전한다. 그들은 작년 이 대회 결승에서 인터밀란을 5대0으로 대파하며 구단 창단 후 처음으로 유럽 챔피언에 등극했다. 당시 이강인은 교체 명단에 올랐지만 출전 기회를 얻지 못했다. 이강인은 챔피언 우승 메달을 받았다. EPL 챔피언 아스널은 이번 대회에서 창단 첫 우승을 노린다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com