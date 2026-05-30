[오피셜]이강인도 박지성처럼 됐다, '韓 최초 UCL 2연패 도전' 충격 선발 제외...PSG-아스널 결승전 선발 명단 발표

epa13002986 Lee Kang-in of Paris Saint-Germain attends a training session at the Puskas Arena, in Budapest, Hungary, 29 May 2026. Paris Saint-Germain will play against Arsenal FC in the UEFA Champions League final soccer match on 30 May 2026 in Budapest. EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT

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[스포츠조선 김대식 기자]한국 최초의 기록에 도전하는 이강인이 역시나 벤치에서 출발한다.

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파리생제르맹(PSG)은 31일 오전 1시(한국시각) 헝가리 부다페스트의 푸스카스 아레나에서 아스널과 유럽챔피언스리그(UCL) 결승전을 치른다. PSG는 '백투백' 챔피언에 도전한다.

이번 경기를 앞두고 유럽축구연맹(UEFA)은 선발 라인업을 발표했다. 이강인의 이름은 없었다. PSG의 선수 구성을 보면 공격진은 흐비차 크라바츠헬리아, 우스망 뎀벨레, 데지레 두에로 구송됐다. 뎀벨레가 가벼운 부상을 당했지만 정상적으로 경기를 소화할 수 있을 것으로 보인다.

중원은 주앙 네베스, 비티냐, 파비안 루이스로 꾸려졌다. 비티냐와 주앙 네베스는 루이스 엔리케 PSG 감독의 전폭적인 신뢰를 받고 있는 선수들이다. 이강인이 뛰기 위해선 파비안와의 경쟁에서 이겨야 했는데, 예상대로 엔리케 감독은 이강인을 선택하지 않았다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Final - Paris St Germain Training - Puskas Arena, Budapest, Hungary - May 29, 2026 Paris St Germain's Desire Doue and Lee Kang-in during training REUTERS/Andrew Boyers

수비진은 누누 멘데스, 윌리안 파초, 마르퀴뇨스, 아슈라프 하키미로 구성됐다. 골문은 마트베이 사포노브였다. 이강인은 벤치에서 출발한다.

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이강인의 벤치 대기는 어느 정도 예상됐던 흐름이다. 이강인은 PSG로 이적한 후로 UCL 토너먼트 무대만 되면 엔리케 감독의 선택에서 밀려나고 있다. 이적 첫 시즌에는 바르셀로나와의 8강과 도르트문트와의 4강 무대에서 뛰었지만 지난 시즌부터는 대부분 벤치에만 앉아있는 중이다. 우승 시즌이었지만 이강인은 리버풀과의 16강 2차전 이후로는 경기에 나선 적이 없다.

epa13002987 Lee Kang-in of Paris Saint-Germain attends a training session at the Puskas Arena, in Budapest, Hungary, 29 May 2026. Paris Saint-Germain will play against Arsenal FC in the UEFA Champions League final soccer match on 30 May 2026 in Budapest. EPA/Zsolt Szigetvary HUNGARY OUT

이번 시즌에도 중요한 UCL에서 엔리케 감독의 이강인 외면은 계속되는 중이다. AS모나코와의 16강 플레이오프, 첼시와의 16강, 리버풀과의 8강 1차전까지 5경기 연속 교체로만 뛰었다. 8강 2차전부터는 출전 대기만 하고 있는 이강인이다. 이런 경향이 아스널과의 결승전까지 이어질 것이라는 전망이 우세했고, 현실이 됐다. 이강인은 대선배 박지성을 넘어 한국인 최초 UCL 우승 2회라는 대업이 가능하지만 2007~2008시즌 박지성처럼 위대한 기록을 경기도 뛰지 못하고 작성하는 다소 씁쓸한 상황이 될 수도 있다.

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이에 맞서는 아스널은 카이 하베르츠, 마르틴 외데고르, 부카요 사카, 레안드로 트로사르, 마일스 루이스-스켈리, 데클란 라이스, 피에로 인카피에, 가브리엘 마갈량이스, 윌리엄 살리바, 크리스티안 모스케라, 다비드 라야로 선발 명단을 꾸렸다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com