[현장인터뷰] 첫 3연승+4위 등극+8G 무패...차두리 감독 "매 경기 완성도 높여갈 뿐"

한국프로축구연맹

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[화성=스포츠조선 김대식 기자]차두리 화성FC 감독은 상승세에 들뜨지 않았다.

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화성은 31일 오후 4시 30분 화성종합경기타운에서 열린 경남FC와의 '하나은행 K리그2 2026' 14라운드 홈 경기에서 2대0으로 승리했다. 3연승을 달린 화성은 리그 4위까지 도약, 3위 수원 삼성을 승점 1점차로 추격했다.

전반 25분 박경민의 선제골로 앞서간 화성은 시종일관 경기를 압도했다. 찬스를 잘 살렸다면 전반전에 경기를 끝낼 수도 있다. 추가골을 노렸던 화성은 후반 36분 데메트리우스가 해결해주면서 경남을 제압했다.

경기 후 차 감독은 "첫 3연승 선수단에게 축하한다. 시작부터 집중력 있게 좋은 경기를 해줬다. 상대의 공간을 빠르게 공략했다. 빌드업 과정에서도 전진할지, 회전할지를 잘 판단했다. 많은 찬스를 만들었다. 전반에는 위험 지역에서 상대와 거리를 두면서 아쉬운 점이 있었지만 선제골까지 만들면서 경기를 잘 운영했다. 전반 끝나고 찬스를 더 살려야 해서 마지막 플레이를 신중하게 해달라고 요구했다. 경기를 잘 컨트롤했다. 데메트리우스가 멋있는 골로 쐐기를 박았다. 정신적으로도 잘 이겨내면서 귀중한 3연승을 했다. 이제 전반기 잘 마무리하겠다"며 소감을 전했다.

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전반전 여러 번의 찬스를 놓친 부분이 화성의 아쉬운 점이었다. "최근 교체 선수들이 제 역할을 하고 있다. 어린 선수들도 잘해주고 있다. 골 넣은 선수들에게 시선이 향할 때 감독 입장에서는 안 보이는 곳에서 역할을 해주는 선수들에게 감사하다"고 말했다.

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박경민은 선제골의 주인공이었지만 위험천만한 반칙으로 퇴장성 플레이를 하기도 했다. "장점과 단점이 명확하다. 좋은 선수로 성장하기 위해서는 수비력 보완이 절실히 필요하다. 공격과 기술에서는 좋은 재능이 있다. 그 나이에 K리그에 많지 않다는 건 성장이 더디게 가고 있었다는 걸 의미한다. 훈련과 영상을 통해서 보완할 부분을 찾고, 안정적으로 경기를 뛸 수 있을지 고민하고 있다. 잘 받아들이고 있다. 열심히 하는 선수가 골로 보답을 받으면 자신감이 생길 것이다. 이렇게 활약하면 더 좋은 윙백이 되어있을 것"이라고 했다.

화성이 상승세를 타면서 주변의 시선이 달라지고 있다. 하지만 차 감독은 차분했다. "매 경기 이기기 위해서 준비하고 있다. 어떻게 하면 우리가 가진 장점을 발휘할 수 있을지를 고민한다. 상대가 우리를 어떻게 생각하는지는 크게 고민하지 않는다"고 했다.

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전반기 마지막 경기가 이정효 감독이 이끄는 수원 삼성과의 경기가 됐다. 승리하면 3위로 도약할 수 있다. "선수단이 잘해서 전반기 마지막 경기에서 큰 경기를 할 수 있는 자리가 됐다. 하지만 감독에게는 이제 반이 지났다는 것이다. 우리가 축구를 하는 이유가 큰 경기를 통해서 성장하고, 좋은 팀들과의 경기에서 자신을 겨뤄보고 싶기 때문이다. 시즌 마지막에 우리가 어디있을지 잘 모르겠지만 우리가 하고자 하는 축구의 완성도를 높이기 위해 매 경기 준비하는 것이다. 많은 관심이 있겠지만 한 경기일뿐"이라고 했다.

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화성=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com