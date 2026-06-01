"이강인, 더 큰 역할 원한다" PSG 1티어까지 '여름 탈출' 예고...韓 축구 최초 기록에도, 멈추지 않는 '국대 에이스'

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 올여름 이적 가능성이 커지고 있다.

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파리 생제르맹(PSG) 소식에 정통한 프랑스 레퀴프 소속의 로익 탄지 기자는 31일(한국시각) 'PSG가 두 번째 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 차지한 다음 시즌, 그들의 스쿼드는 어떤 모습일까'라며 PSG의 이적시장 계획을 조명했다.

탄지는 '파리 생제르맹 경영진은 최근 몇 주 동안 UCL 결승전을 앞두고 영입, 계약 연장, 또는 이적 협상은 일절 없다는 입장을 분명히 해왔다. 구단의 모든 자원은 이 경기에 집중되어 있었다 . 지난 시즌과 마찬가지로 루이스 캄포스 디렉터는 월요일에 업무에 복귀하여 바쁜 일정을 소화할 수 있을 것이다'고 전했다.

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PSG는 센터백, 풀백, 우측 윙어 등의 영입을 추진할 것이라는 소식과 함께 팀을 떠날 이름들도 거론됐다. 이강인도 그중 한 명이었다. 탄지는 '이강인과 하무스는 올여름 팀을 떠날 가능성이 있다'며 '두 선수는 다음 시즌 더 큰 역할을 맡고 싶어 한다'고 밝혔다.

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이강인의 이적 의지가 드러난 상황에서, 결국 어떤 구단이 PSG를 설득할 수 있는 제안을 건네는지에 이적시장 행보가 달렸다. 이미 거론된 행선지는 몇 차례 등장한 바 있다. 이강인은 당초 지난겨울부터 아틀레티코의 영입 우선순위로 꼽혔다. 그리즈만의 대체자로서 아틀레티코의 차기 에이스로 활약할 수 있는 선수, 익숙했던 라리가 무대로 돌아가서 파리 생제르맹(PSG)에서 좁아진 입지를 다시 넓힐 수 있을 것이라고 봤다.

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유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자도 '이강인은 여전히 아틀레티코 마드리드의 주요 영입 목표 중 한 명이다'며 '아틀레티코는 그가 구단 모든 부서에서 선호되는 유형의 선수이기 때문에 앞으로 몇 주 동안 계약을 체결하기 위해 노력할 것이다'고 밝히기도 했다. 하지만 아틀레티코는 최근 베르나르두 실바 영입에 나선다는 소식이 알려지며, 이강인의 이름과 멀어지는 모습이다.

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다만 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적 가능성도 배제할 수 없다. 프랑스의 스포르트는 '이강인은 2028년까지 PSG와 계약이 남아 있지만, 그의 미래는 추측의 대상이 되고 있다. 여러 공격 포지션을 소화할 수 있고 뛰어난 왼발 킥 능력을 갖춘 이강인은 아직 계약을 연장하지 않았고, 여러 구단이 그를 예의주시하고 있다. 소식에 따르면 토트넘이 다음 여름 이적시장에서 이강인 영입을 위한 경쟁에 뛰어들었다. 지난겨울 영입에 실패했지만, 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 잔류한다면 이강인에게 중요한 역할을 맡길 의향이 있다'고 전한 바 있다.

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이강인의 여름 이적시장 행보에 눈길이 쏠린다. 한국 축구 선수 최초로 유럽챔피언스리그 2연패에 성공했음에도 불구하고 벤치만 지켰던 아쉬움을 털어내기 위해 도약의 이적을 꿈꾸는 이강인이다. 어떤 팀이 이강인의 손을 잡을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com