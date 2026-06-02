[공식발표]'멀티골 폭발' 부산 가브리엘, K리그2 14라운드 MVP 영광

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]가브리엘(부산 아이파크)이 14라운드 MVP 영광을 안았다.

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한국프로축구연맹은 가브리엘을 '하나은행 K리그2 2026' 14라운드 MVP로 선정했다. 가브리엘은 지난달 30일 부산구덕운동장에서 열린 파주 프런티어 FC와의 홈경기에서 멀티골을 넣으며 맹활약했다. 가브리엘은 전반 종료 직전 선제골을 넣었고, 후반 20분 멀티골을 완성했다. 부산은 4대1로 크게 이겼다.

프로축구연맹은 14라운드 베스트11도 발표했다. 최고의 최전방 공격수에는 데니손(충남아산), 이준호(천안), 까리우스(서울 이랜드)가 이름을 올렸다. 중원에는 가브리엘을 비롯해 박경민(화성), 루안(김포), 라마스(천안)가 뽑혔다. 수비진에는 김희승(부산), 보이노비치(화성), 임창석(김포)이 꼽혔다. 최고의 골키퍼는 김승건(화성)이었다.

K리그2 14라운드 베스트 매치는 지난달 31일 화성종합경기타운에서 열린 화성과 경남의 경기였다. 이날 화성은 전반 25분 박경민의 선제골로 앞서갔고, 후반 36분 데메트리우스의 중거리 골로 승부에 쐐기를 박았다. 이후 화성은 무실점을 지켜내며 2대0으로 이겼다. 3연승과 함께 8경기 연속 무패를 기록했다.

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K리그2 14라운드 베스트 팀은 충남아산이다. 충남아산은 지난달 30일 이순신종합운동장에서 열린 수원 삼성과의 경기에서 2대1 승리했다. 충남아산은 후반 8분 박시후의 선제골, 후반 13분 데니손의 추가골로 리드했다. 후반 36분 수원 헤이스에게 실점했지만, 끝까지 리드를 지켜내며 승점 3점을 챙겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com