홍명보호는 조유민 잃었는데, 일본은 하늘마저 돕나...'1승 제물' 튀니지 에이스 부상 심각 우려 '월드컵 출전 초비상'

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[스포츠조선 김대식 기자]일본에 천운이 따르고 있는 것일까.

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2026년 북중미월드컵 조별리그 F조에서 일본과 같은 조인 튀니지는 2일(이하 한국시각) 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 스타디움에서 열린 오스트리아와의 친선 경기에서 0대1로 패배했다. 튀니지는 오는 6일 벨기에와 마지막 친선 경기를 치른 뒤 월드컵 일정을 시작한다.

월드컵을 앞두고 모든 나라가 피해야 할 상황은 부상이다. 부상자가 발생할 경우, 제대로 대처하기가 어렵기 때문이다. 특히나 에이스급 선수가 다치는 경우에는 대회를 망치는 변수가 될 수 있다.

튀니지에 그런 일이 발생하고 말았다. 후빈 33분 맨체스터 유나이티드 출신인 한니발 메브리가 쓰러지고 말았다. 오스트리아 선수의 거친 태클로 부상을 입게 된 메브리는 곧바로 교체됐다.

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경기 후 아프리카 매체 FOOT AFRICA는 '이 경기는 튀니지에 매우 힘든 경기였고, 고전이 이어졌다. 메브리의 부상은 튀니지에 큰 타격이 됐다. 그의 상태는 의료진과 팬들 사이에서 큰 우려를 불러일으키고 있다. 팀 내에서 중요한 역할을 맡고 있는 메브리를 둘러싸고 불확실성이 커지고 있다'고 보도했다.

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2021년부터 튀니지 대표팀에 뛴 메브리는 튀니지의 주축 하나다. 2003년생의 선수가 A매치를 벌써 45경기나 소화했을 만큼 절대적인 영향력을 행사하고 있다. 45경기 동안 공격 포인트는 1골 5도움에 불과하지만 튀니지에서 제일 중요한 선수 중 한 명이다.

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월드컵 최종 엔트리에 포함된 튀니지 국가대표 중 제일 몸값이 비싼 선수이기도 하다. 더 어릴 적 맨유에서 상당한 기대를 받았던 유망주였지만 기대만큼은 성장하지 못했다. 맨유 1군에서 자리잡지 못한 후 여러 임대를 다니다가 2024~2025시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 소속이던 번리에 정착했다. 번리의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 이끌었고, 이번 시즌에도 준주전급 자원으로 리그 27경기 1골 4도움을 기록했다.

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보도에 따르면 메브리는 경기가 끝난 후 다리를 절뚝이면서 경기장을 빠져나간 것으로 확인되고 있다. 월드컵까지 불과 10일밖에 남지 않은 상황에서 작은 부상이라도 확인될 경우 대회를 뛰지 못하게 될 수 있다. 튀니지로서는 에이스의 이탈이라는 최악의 변수가 생길 수 있는 상황.

선수의 부상은 슬픈 일이지만 튀니지를 상대해야 하는 일본으로서는 부담을 크게 덜 수 있다. 가뜩이나 튀니지는 공격력 문제가 심각한 팀이다. 브라질과 무승부를 거둘 수 있을 정도로 수비력은 탄탄하다고 평가받지만 최근 A매치 5경기에서 3골밖에 없을 정도로 공격이 답답하다. 이런 상황에서 공격을 이끌어야 할 메브리까지 빠진다면 튀니지는 공격력 문제가 더 심각해질 수도 있다.