[솔트레이크 현장]'골 주머니' 열린 손흥민, 월드컵 앞두고 '차붐' 대기록 깨나…오늘 오전 10시, 랭킹 100위 엘살바도르 골문 정조준

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손흥민의 두번? 골 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 두번째 골을 성공시키고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

손흥민의 두번? 골 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 손흥민이 두번째 골을 성공시킨 뒤 동료들과 기뻐하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

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[솔트레이크시티(미국)=스포츠조선 윤진만 기자]오늘 한국 축구의 역사가 새로 쓰여질까. '손세이셔널' 손흥민(34·LA FC) 발끝을 주목하자.

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손흥민은 4일 오전 10시(이하 한국시각) 미국 유타주 솔트레이크시티 근교 프로보의 브리검영대 사우스필드에서 열리는 FIFA 랭킹 100위 엘살바도르와의 '마지막 모의고사'에서 2경기 연속골을 노린다.

손흥민은 지난 5월 31일 같은 경기장에서 열린 FIFA 랭킹 102위 트리니다드토바고와의 친선경기에서 선발출전해 전반에만 연속골을 뽑아내며 5대0 대승을 거뒀다.

지난해 11월 볼리비아(2대0 승)와의 친선경기 이후 A매치 4경기만에 골맛을 본 손흥민은 개인통산 55, 56호골을 동시에 작성하며 '차붐' 차범근 전 감독이 보유한 대한민국 역대 A매치 최다골 기록인 58골을 2골차로 추격했다.

이강인과 손흥민 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 1일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 이강인과 손흥민이 몸을 풀면서 이야기를 나누고 있다. 2026.6.2 hama@yna.co.kr(끝)

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올 시즌 소속팀 LA FC 유니폼을 입고 미국프로축구(MLS) 리그 경기에서 마수걸이 골에 실패한 손흥민은 한 인터뷰에서 '월드컵을 위해 골을 아껴놨나 보다'라고 말했는데, 친선경기를 통해 굳게 닫혔던 골 주머니를 열었다.

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대부분 엘살바도르 자국리그에서 뛰는 선수로 구성된 엘살바도르는 특히 트리니다드토바고처럼 손흥민급 레벨의 공격수를 상대해본 수준급 수비수를 보유하지 못했다. 해발 1356m 고지대 경기장에서 치르는 경기에도 익숙치 않다. 영점 조준을 마친 손흥민이 골을 노리기엔 최적의 상대로 여겨진다.

손흥민이 이날 다시 한번 멀티골을 터뜨린다면 차 전 감독이 1978년에 작성한 58골 기록과 타이를 이룬다. 차 전 감독은 1972년부터 1978년까지 불과 6년간 A매치 136경기를 뛰어 58골을 넣는 '괴물같은' 득점력을 선보였다. 손흥민은 2011년 1월 인도전에서 A매치 데뷔골을 터뜨린 후 장장 15년간 143경기를 뛰며 득점 랭킹 2위로 올라섰다.

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손흥민은 지난 트리니다드토바고전을 마치고 최다득점 기록 도전에 대해 "별로 생각하지 않고 있다. 내가 그 기록을 깨고 그분(차범근)은 언제나 나에게 위대한 선수로 남을 거라고 생각한다. 골이 아니라 좋은 플레이를 펼치는 게 중요하다고 생각한다. 그리고 팀이 필요로 하는 것을 해야 한다. 그것이 내가 내 축구인생에서 가장 중요하게 생각하는 것"이라고 차분한 목소리로 말했다.

밝은 표정의 홍명보 감독 (헤리먼[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 1일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 오현규 등 선수들이 훈련 하고 있다. 2026.6.2 hama@yna.co.kr(끝)

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월드컵 개막을 일주일 남짓 남겨둔 만큼 얼마나 오랜 시간 출전할지는 미지수다. 지난 트리니다드토바고전에선 선발출전해 후반 17분 설영우와 교체될 때까지 62분을 뛰었다.

이날 경기를 앞두고는 스트라이커 오현규(베식타시)가 근육 부상을 털고 팀 훈련에 복귀했다. 지난 경기에 손흥민 조규성(미트윌란), 두 명의 공격수를 활용했던 홍명보 감독은 공격수 옵션이 한 명 더 늘어났다. 오현규의 실전 감각도 테스트해야 한다. 트리니다드토바고전에서 후반 16분 교체투입해 29분을 뛰며 이마와 발로 멀티골을 쏜 조규성이 흐름을 타기 위해선 적정한 출전 시간을 부여할 필요가 있다.

홍 감독은 이런 이유로 손흥민을 측면에 둬 공격수를 다양하게 활용하는 전술을 실험할 가능성도 있어 보인다.

조규성 헤딩골 (프로보[미국 유타주]=연합뉴스) 신준희 기자 = 30일 미국 유타주 프로보에 위치한 브리검영대 사우스필드에서 열린 대한민국과 트리니다드 토바고의 평가전. 한국 조규성이 헤딩 골을 성공시키고 기뻐하고 있다. 2026.5.31 hama@yna.co.kr(끝)

지난 경기에서 28분간 뛰며 성공적으로 실전에 복귀한 미드필더 황인범(페예노르트)은 이날 출전시간을 더 늘릴 것으로 보인다. 황인범과 이재성(마인츠)의 중원 조합이 경기 시작부터 가동될 수도 있다. 둘은 처음으로 실전에서 중미 듀오로 호흡을 맞춘 뒤 "오랜기간 발을 맞춘 만큼 편했다"라고 이구동성으로 말했다.

2일에 합류한 플레이메이커 이강인(파리생제르맹)은 고지대, 시차 적응 등으로 엔트리에 들더라도 경기에 긴 시간 투입되긴 어려울 전망이다.

조유민(샤르자)의 부상 낙마로 대체발탁된 수비수 조위제(전북)는 이날 A매치 데뷔전을 노린다. 감기 몸살에서 회복한 수비수 김태현(가시마)도 감독 호출을 기다린다.

반면 트리니다드토바고 선수의 깊은 태클에 발목을 다친 2선 공격수 배준호(스토크시티)는 부상 여파로 이날 경기 출전이 어렵다. 햄스트링이 불편한 양현준(셀틱)도 3일 개별 훈련을 진행했다.

A대표팀은 경기 다음날인 5일 휴식 후 6일 '결전의 땅' 멕시코 과달라하라로 이동할 예정이다.

솔트레이크시티(미국)=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com