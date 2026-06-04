'부끄럽다, 월드컵 조기 강탈각' 알제리에 졸전 0-1 패, 네덜란드 대표팀에 쏟아진 혹평..日과 조별리그 첫 대결할 쿠만 감독 "지는 건 정말 싫다"

네덜란드-알제리전 AP

네덜란드-알제리전 AP

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[스포츠조선 노주환 기자]일본과 2026년 북중미월드컵 조별리그에서 맞대결하는 네덜란드 축구 대표팀이 홈 평가전에서 졸전 끝에 한골차로 무너졌다. 공격적인 축구를 펼치고도 무득점에 그쳤다. 수비도 후반 막판 무너지면서 실점해 큰 아쉬움을 남겼다. 네덜란드 팬들과 매체들은 혹평을 쏟아냈다.

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로날드 쿠만 감독이 이끈 네덜란드 대표팀은 4일(한국시각) 네덜란드 로테르담 더 카이프에서 벌어진 알제리와의 친선 A매치에서 아니스 하지 무사에게 결승골을 내주고 0대1로 졌다. 알제리 대표인 무사는 페예노르트 소속이다. 이날 경기가 벌어진 곳이 페예노르트의 홈 구장이다.

승리한 후 기뻐하는 알제리 선수들 EPA

쿠만 감독은 알제리를 상대로 4-3-3 전형으로 나섰다. 최전방에 학포-마렌-서머빌, 허리에 프렌키 더 용-라인더러스-흐라벤베르흐, 포백에 반 더 펜-반 다이크-반 헤케-비페르, 골키퍼 베르브루겐을 선발로 내세웠다. 그리고 조커로 나단 아케, 하토, 데파이, 데룬, 브로비 등 무려 11명을 기용했다. 선수들의 컨디션을 두루 점검하는 차원이었다.

FIFA랭킹 7위인 네덜란드는 한 수 아래 28위인 알제리를 상대로 경기를 전체적으로 지배했지만 골결정력이 부족했다. 골 찬스를 만들었지만 살리지 못했다. 후반전, 대규모 선수 교체로 좀 어수선한 상황에서 네덜란드는 실점했다. 네덜란드 축구 팬들은 관련 SNS에서 '부끄럽다' '지루하고 보수적인 축구다' '월드컵에서 빨리 탈락할 수도 있다' 등의 부정적인 반응을 보였다.

네덜란드 쿠만 감독 AP

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쿠만 감독은 경기 후 인터뷰에서 "좋은 장면도 있었지만 후반부로 갈수록 상황이 악화됐다. 교체로 들어간 우리 선수들을 비난할 생각은 없다"면서 "지는 건 정말 싫다. 우리가 상대를 너무 순하게 다뤘다"고 말했다고 네덜란드 현지 매체들은 전했다.

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네덜란드 매체들은 '네덜란드는 많은 기회를 날려버렸다. 오늘 패배는 오히려 행운이라고 볼 수 있다. 많은 문제점을 노출했다' '정확도가 많이 떨어진다' 등의 평가를 했다.

네덜란드는 오는 9일 우즈베키스탄과 미국 뉴욕에서 마지막 친선경기를 갖는다. 네덜란드의 조별리그 첫 경기는 15일 일본전이다. 네덜란드는 F조에서 일본, 스웨덴, 튀니지와 대결한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com