'2골 1도움 활약' 포항 조상혁, 5월 이달의 영플레이어상 수상

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[스포츠조선 이현석 기자]포항 스틸러스가 자랑하는 유망주, 조상혁이 이달의 영플레이어상을 수상했다.

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조상혁은 2026시즌 5월 '이달의 영플레이어상'을 수상했다. '이달의 영플레이어 상'은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 '영플레이어'에게 주어진다.

보 자격 조건은 K리그1 선수 중 한국 국적, 만 23세 이하(2003년 이후 출생), K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔) 조건을 모두 충족해야 하며, 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상에 출전한 선수들이 후보에 포함된다. 이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자가 결정된다.

5월 영플레이어 상은 K리그1 11라운드부터 15라운드까지 총 5경기를 기준으로 평가했다. 조상혁을 포함해 서재민(인천), 김동화(광주) 등 총 13명이 후보에 올랐다.

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조상혁은 5월 한 달 동안 전 경기에 출전해 2골 1도움을 기록하며, 포항이 3승 1무 1패를 거두는 데 핵심적인 역할을 했다. 이호재와 함께 포항 최전방에서 뛰어난 존재감을 자랑하며 활약이 대단했다. 특히 11라운드 동해안 더비에서는 교체 투입 이후 결승골을 기록하여 팀 승리를 이끌었고, 해당 경기 MOM에 선정됐다. 또한 조상혁은 울산전을 포함해 3경기 연속 공격 포인트를 기록하는 등 꾸준한 상승세를 이어갔다.

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이러한 활약을 바탕으로 조상혁은 TSG 위원 투표에서 총 20표 중 18표를 획득하며 5월 '이달의 영플레이어'로 선정됐다. 조상혁에게는 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com