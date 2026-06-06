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[북중미월드컵]'프랑스, 2002년 월드컵 악몽 알지' 옵타 파워랭킹으로 본 '죽음의 조'와 '식은죽 먹기 조', 한국의 A조 11위..일본 속한 F조 4위

손흥민과 이강인
손흥민과 이강인

[스포츠조선 노주환 기자]오는 12일 개막하는 2026년 북중미월드컵 조별리그에서 이변의 희생양은 누가 될까. 48개국 체제 첫 대회로 조 3위를 해도 32강 토너먼트에 오를 수 있다. 따라서 과거 같은 빅팀의 조기 탈락 가능성은 매우 낮아졌다. 그럼에도 축구는 모른다. 모두가 놀랄 이변은 언제라도 일어날 수 있다.

세계적인 통계 업체 '옵타'가 이번 월드컵 조별리그 '죽음의 조'를 구분할 수 있는 조별 파워랭킹을 공개했다. 전문가들조차 죽음의 조에 대한 평가가 다양하다. 팀별 수치를 통해 어느 조가 가장 어려운 조이며 또 어떤 조가 난이도가 쉬운 지 살펴보자.

옵타는 전체 48개 팀의 Opta 파워 레이팅(0~100점의 스코어)을 이용해 각 조를 평가했다. 그 결과, 가장 강력한 조는 프랑스, 세네갈, 이라크, 노르웨이가 속한 I조로 나타났다. 평균값은 81.8이며, 옵타 파워 랭킹 톱 25위 안에 3개 팀(이라크 제외)이 랭크인한 것은 이 조뿐이다. 강력한 우승 후보 프랑스, 홀란을 앞세운 다크호스 노르웨이, 까다로운 아프리카의 강호 세네갈이 조 1위를 놓고 치열하게 싸울 수 있다. 프랑스는 2002년 한-일월드컵 개막전서 세네갈에 격침당하며 조별리그 탈락하는 이변을 낳았다. 옵타는 "이라크조차 만만치 않은 상대가 될 수 있다. 대회 개막 일주일 전, 스페인과 1대1로 비기며 그 강력함을 증명했다"고 설명했다.

반면 데이터적으로 가장 약한 조는 캐나다, 보스니아-헤르체고비나, 카타르, 스위스의 B조로, 평균값은 70.9에 머물렀다. 이는 조추첨 단계에서 우선 배정 받은 톱 시드 중에서 가장 랭킹이 낮은 캐나다가 공동 개최국으로서 추첨 포트 1에 배치된 것과 관계가 있다.

나가토모와 구보(왼쪽)AFP
나가토모와 구보(왼쪽)AFP

한국이 속한 A조는 밑에서 두번째 11위로 평가됐다. 멕시코가 공동 개최국이면서 가장 전력이 강하다. 그 다음은 한국, 체코, 남아프리카공화국 순이다. 한국은 체코와 조 2위 경쟁을 펼칠 것으로 전망됐다. 남아공은 가장 약한 팀이다. 하지만 이런 평가가 속단하기 이르다. 일부 전문가들은 "개최국으로 유리한 멕시코를 빼고, 나머지 한국, 체코, 남아공의 전력차는 거의 없어 매 경기 박빙의 접전이 펼쳐 질 수도 있다"고 전망했다.

일본이 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 함께 들어단 F조는 평균값 79.0으로, 네번째로 경쟁력 있는 조로 평가됐다. 치열한 격전지가 될 수 있다.


노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

◇옵타 파워 레이팅에 기반한 경쟁력 순위

1위=I조(81.8 / 프랑스, 세네갈, 이라크, 노르웨이)

2위=K조(81.0 / 포르투갈, 콩고민주공화국, 우즈베키스탄, 콜롬비아)

3위=J조(80.5 / 아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단)

4위=F조(79.0 / 네덜란드, 일본, 스웨덴, 튀니지)

5위=D조(78.3 / 미국, 파라과이, 호주, 튀르키예)

6위=H조(78.2 / 스페인, 카보베르데, 사우디아라비아, 우루과이)

7위=L조(78.1 / 잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마)

8위=C조(76.9 / 브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드)

9위=G조(75.3 / 벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드)

10위=E조(74.2 / 독일, 퀴라소, 코트디부아르, 에콰도르)

11위=A조(74.1 / 멕시코, 남아프리카공화국, 한국, 체코)

12위=B조(70.9 / 캐나다, 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스)

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