리오넬 메시 감싸고 있는 '리스크 제로 정책'. 온두라스 평가전 결장. 아르헨티나 현지매체가 밝힌 메시의 본선 출전 여부는?

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[스포츠조선 류동혁 기자] 리스크 제로 정책이다. 리오넬 메시는 끝내 모습을 드러내지 않았다.

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2026년 북중미월드컵 우승후보로 꼽히는 디펜딩 챔피언 아르헨티나.

아르헨티나는 7일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 칼리지스테이션 카일 필드에서 열린 2026년 북중미월드컵 최종 평가전에서 온두라스를 2-0으로 완파했다.

아르헨티나는 전반 36분 라우타로 마르티네스의 PK 선제골과 후반 13분 줄리아노 시메오네의 추가골로 온두라스를 가볍게 제압했다.

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수비는 강력했고, 1, 2선의 유기성도 상당히 강력했다.

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이날 경기의 초점은 메시의 출전여부였다. 메시는 이날 그라운드에 모습을 드러나지 않았다.

경기 전 리오넬 스칼로니 감독은 아르헨티나 현지 매체와의 인터뷰를 통해 메시의 출전 여부에 대해 '리오넬 메시는 잘 지내고 있다. 팀에서 완전히 분리해 재활하는 것은 아니다. 팀 훈련을 함께 하고 있고, 점점 나아지고 있다. 월드컵 본선에는 출전할 수 있고, 남은 친선 경기에서도 출전이 가능하다'고 했다.

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아르헨티나는 10일 미국 알라바마주 버밍햄 프로텍티브 스타디움에서 아이슬란드와 마지막 평가전을 가진다. J조에 속한 아르헨티나는 미국 캔자스시티 스타디움에서 알제리와 1차전을 치른 뒤 23일 댈러스 스타디움에서 오스트리아와 2차전, 28일 같은 장소에서 요르단과 예선 마지막 3차전을 치른다.

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메시는 메이저리그 사커 소속팀 인터 마이애미와 필라델피아전 이후 왼쪽 햄스트링에 경미한 근육 과부하 증상이 나타났다. 검사결과 햄스트링 파열이 아닌 단순 피로누적이라는 진단을 받았다. 메디컬 테스트 결과 10~14일 정도의 회복 기간이 필요하다는 진단이 나왔다.

이번 결장은 예고된 부분이었다.

메시가 다음 친선전에 나설 수 있을 지는 아직 불투명하다. 아르헨티나는 메시에 대해 '리스크 제로' 정책을 취하고 있다.

아르헨티나의 절대 에이스인 그는 2022년 카타르월드컵에서 아르헨티나를 우승으로 이끌었다. 메시의 첫 월드컵 우승이었다. 세계최고 선수의 타이틀을 얻었지만, 월드컵 우승은 없었다.

카타르월드컵에서 메시는 팀을 하드캐리하면서 조국 아르헨티나를 우승으로 이끌었다. 자신의 커리어를 완벽하게 만들었다.

이번 북중미월드컵에서 아르헨티나는 38세가 된 메시를 철저하게 보호하고 있다. 당연히 그럴 수밖에 없다.

아르헨티나 현지매체 '올레', TyC스포츠' 등 현지매체는 메시의 햄스트링 부상에 대해 '리오넬 메시가 근육 과부하 현상이 있는 것은 사실이지만, 선수 보호 차원의 온두라스 평가전 결장이다. 월드컵 본선에서는 정상적으로 출전할 수 있다'고 보도했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com