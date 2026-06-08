'쏘니도 걱정' 에릭센, '심장마비 우려' 경기장 기절, "보호하기 위해 다같이 가림막 들어" 감동적인 장면 연출

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]경기를 떠나 모두가 크리스티안 에릭센을 위해 뭉쳤던 순간이었다.

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영국의 데일리메일은 8일(한국시각) '에릭센이 덴마크 대표팀 유니폼을 입고 우크라이나와의 친선 경기 도중 다시 한번 경기장에서 쓰러지는 모습이 포착됐다'고 보도했다.

데일리메일은 '에릭센은 지난 일요일 우크라이나와의 친선 경기 도중 그라운드에서 쓰러졌는데, 이는 그가 유로 2020에서 심장마비를 일으킨 지 거의 5년 만이었다. 선수들은 그를 둘러싸고 뭉쳤고, 경기는 결국 중단되었다. 그는 아내와 함께 병원으로 이송됐다'고 전했다.

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이어 '에릭센의 덴마크 팀 동료들은 당연히 큰 충격을 받았고, 경기장에서 눈물을 쏟았다. 양 팀 선수들은 에릭센이 기다리던 구급차까지 동행하면서, 그를 보호하기 위해 가림막을 들어 올리는 감동적인 장면을 연출했다. 그들은 나중에 한데 모여 경기장을 돌며 참석한 사람들에게 감사를 표했다'고 덧붙였다.

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에릭센은 8일 덴마크 오덴세의 네이처 에너지 파크에서 우크라이나와 친선 경기에서 가슴을 붙잡고 쓰러졌다. 모두가 놀랄 수밖에 없었다. 지난 유로 2021 당시 심장마비로 쓰러져지며 심장 제세동기 삽입 수술을 받은 에릭센이기에 혹시 모를 상황에 모두가 곧바로 경기를 중단하고 모여들었다. 쓰러진 후 경기장에 있던 에릭센을 가리기 위해 덴마크와 우크라이나 선수 가릴 것 없이 천으로 에릭센을 가렸다.

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다행히 에릭센은 큰 문제가 없는 것으로 보인다. 주치의인 모르텐 보센은 덴마크축구협회를 통해 '심박조율기가 정상적으로 작동하는 것 같다. 잠시 의식을 잃었지만, 금방 회복했다. 신속하게 연락을 취했고, 이제 병원에서 추가 검사를 받아 원인을 파악해야 한다. 우린 에릭센, 병원 의료진과 계속 연락을 취하고 있다. 에릭센은 ?찮고, 모든 선수에게 안부를 전해달라고 부탁했다'고 밝혔다.

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모든 구단들도 에릭센의 쾌유를 빌었다. 토트넘은 '크리스티안 에릭센과 그의 가족에게 위로의 마음을 전한다'고 했다. 2026년 북중미월드컵에 참가하기 위해 홍명보호에 합류해 멕시코 과달라하라에서 훈련 중인 손흥민도 해당 게시글에 좋아요를 누르며 옛 동료를 걱정했다. 맨유도 '구단은 크리스티안과 에릭센 가족에게 힘과 사랑을 보내며, 추가 소식을 기다리고 있다'고 했다.

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우크라이나 대표팀 감독은 에릭센에게만 집중하는 모습도 보였다. 안드레아 말데라 감독은 기자회견에서 질문을 받지 않으며 "그를 존중하는 마음에서 지금 축구 이야기를 하는 것은 옳지 않을 것"이라고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com