"9년 전 개막전 기도, 끝내 하늘나라로" 백혈병 투병, '별'이 된 27살의 전설…'EPL 승격 실패' 미들즈브러, 깊은 슬픔

로이터 연합뉴스

사진캡처=SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 챔피언십(2부) 미들즈브러의 유망주였던 앤서니 렌턴이 27세의 나이로 안타깝게 세상을 떠났다.

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영국의 '더선'은 8일(한국시각) '렌턴은 오랜 백혈병 투병 끝에 평화롭게 세상을 떠났다'고 보도했다. 지난달 프리미어리그 승격 문턱에서 아쉽게 실패한 미들즈브러는 성명을 통해 애도를 표했다.

미들즈브러는 '팀의 유스 출신인 렌턴의 사망 소식을 전하게 되어 매우 슬프다. 그는 정말 감동적인 인물이다. 거의 9년 동안 백혈병과 용감하게 싸웠고, 투병 이후에도 우리 축구에 대한 사랑을 결코 잃지 않았다'며 '랜턴은 유망한 수비수였고, 미들즈브러와 프로 계약을 맺은 지 얼마 되지 않은 2017년 7월에 백혈병 진단을 받았다'고 밝혔다.

그리고 '암 투병으로 인해 수많은 어려움과 좌절을 겪었음에도 불구하고, 긍정적인 에너지를 잃지 않았다. 그는 말년에 코치로 많은 시간을 보냈으며, 우리 유스팀에서도 얼마간 코치로 활동했다. 어린 선수들의 발전을 위해 헌신했던 모습은 영원히 기억될 것이다. 비통한 시기에 랜턴의 가족과 친구들에게 깊은 애도를 표한다'고 전했다.

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랜턴은 2017년, 18세의 나이에 백혈병 진단을 받았다. 미들즈브러는 쾌유를 기원했다. 2017~2018시즌 챔피언십 개막전을 앞두고 선수들은 워밍업을 하면서 그의 이름이 새겨진 셔츠를 입었다.

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하지만 끝내 별이 됐다. 랜턴은 투병 중에도 미들즈브러를 위해 헌신했다. 올해 3월 미들즈브러 아카데미 동문상 초대 수상자로 선정되기도 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com