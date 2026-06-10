'엔도'의 한숨 쉰 일본. 사무라이 재팬의 심장이 돌아온다. 리버풀 엔도 대표팀 첫 정상훈련 소화. 日 매체 '엔도 월드컵 정상출전 가능'

엔도 와타루. 사진출처=스포니치

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[스포츠조선 류동혁 기자] 사무라이 재팬의 심장이 돌아왔다.

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일본 전술의 핵심이자 리버풀 주전 수비형 미드필더 엔도 와타루가 팀 훈련을 정상 소화했다.

일본 현지 매체들은 10일(이하 한국시각) 이 소식을 대대적으로 보도했다.

일본 스포츠전문지 스포니치는 10일 '일본 에이스 미드필더 엔도 와타루가 처음으로 팀 전체 훈련에 정상적으로 참여했다. 그는 대표팀 주장으로서 5000명의 팬 앞에서 일본 축구의 역사를 다시 쓰겠다고 다짐했다'고 보도했다.

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일본 대표팀 상황은 그리 좋지 못했다. 역대 최고의 스쿼드라는 평가를 받았다. 그런데, 에이스 미토마 카오루가 햄스트링 부상으로 이번 월드컵에서 완전히 빠진다. 유럽 최상급 윙어 중 한 명이다.

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일본의 한쪽 날개가 꺾였다.

더욱 심각한 문제가 있었다. 리버풀에서 뛰는 일본 미드필더진의 자랑 엔도 와타루가 팀 훈련에 참여하지 못했다.

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엔도는 올 시즌 발목 부상을 당했고, 수술을 했다. 그리고 재활에 전념했다. 월드컵 명단에 당연히 포함됐지만, 그동안 팀 훈련을 제대로 소화하지 못했다.

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일본 도쿄에서 열린 아이슬란드와의 평가전에서 전반을 뛴 뒤 발 통증을 느껴 후반에 출전하지 못했다. 이후 일본은 멕시코 몬테레이에서 전지훈련 캠프를 차렸고, 세 차례 팀훈련을 모두 소화하지 못했다. 그리고 미국 내슈빌로 베이스 캠프를 옮겼다.

일본은 15일 네덜란드가 미국 댈러스에서 월드컵 F조 예선 1차전을 치른다. 이제 1주일도 남지 못했다. 엔도가 정상적으로 팀 훈련에 참가하지 못하면서 우려의 목소리가 높았다.

엔도는 대체 불가능한 일본 대표팀 자원이다. 일본은 뛰어난 패싱과 빌드업, 조직적 힘을 지니고 있지만, 피지컬한 몸싸움에서는 약간의 문제가 있다. 이 약점을 온 몸으로 메워주는 선수가 엔도다.

결국 엔도가 제대로 가동하지 않으면, 일본은 치열한 중원 싸움에서 한 수 접고 들어갈 수밖에 없다. 그라운드 위에 리더가 없어지는 부작용도 있다.

하지만, 이날 엔도는 정상적 팀 훈련을 소화했다.

스포니치는 '엔도는 마치 경쾌한 음악의 리듬을 타듯 달리기 시작했다. 약 30분 동안 조용히 땀을 흘렸다. 지난 2월에는 왼발 등쪽 수술을 받았고, 리버풀에서 공식 복귀하지 못한 채 국가대표팀에 합류했다. 그는 지난달 31일 아이슬란드전에서 선발 출전했으나 왼발이 아닌 다른 부위에 불편함을 호소해 전반 이후 교체됐다'고 했다.

일본 모리야스 하지메 감독은 '엔도는 월드컵에 정상적으로 출전할 수 있다'고 했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com