"이강인 아틀레티코 가고 싶어해" 이적 움직임 구체화…PSG에 가려진 저평가된 선수→'그리즈만 후계자' 유력시

이강인. 사진=SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 북중미 월드컵을 앞두고, 이강인의 행선지에 대한 관심이 뜨겁다.

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프랑스 르10스포르트는 11일(한국시각) '올여름 파리생제르망(PSG)에서는 여러 선수의 이탈이 예상된다'며 '두 번째 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 이후 일부 선수들은 더 많은 출전 시간을 찾아 새로운 도전에 나설 가능성이 있다'고 보도했다. 이어 '특히 그중 한 명으로 거론되는 선수가 바로 이강인이다'고 덧붙였다.

한국 국가대표 미드필더인 이강인의 이적 가능성은 점점 구체화하고 있다. 차기 행선지에 대한 윤곽도 점차 드러나고 있다. 며칠 뒤 여름 이적시장이 개막하면 PSG에도 적지 않은 변화가 예상된다. PSG는 새로운 선수 영입에 적극적으로 나설 계획이지만, 동시에 루이스 엔리케 PSG 감독의 스쿼드에서도 몇몇 선수들이 팀을 떠날 것으로 예상된다. 그중에서 이강인은 이적 가능성이 있는 선수 명단에 꾸준히 포함되고 있다. 이강인은 PSG에서 주로 교체 자원으로 활용되고 있지만 다른 팀에서는 더 많은 기회를 받을 것으로 전망된다.

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 이강인이 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

이강인의 행선지로 가장 많이 언급된 곳은 스페인 라리가의 아틀레티코 마드리드다.

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매체는 '이강인의 이적설은 점점 더 큰 관심을 받고 있다'며 '그의 유력한 행선지로는 아틀레티코가 거론되고 있다'고 전했다.

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앞서 유럽 축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자는 이강인이 디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코에 합류하기를 원한다고 주장했다.

모레토는 "이강인에 대해서는 계속 같은 이야기를 하고 있다"며 "아틀레티코가 가장 유력한 구단이다"고 말했다. 또 그는 "이강인은 아틀레티코에 가고 싶어 한다"며 "현재 그의 측근들과 논의가 진행되고 있다"고 전했다.

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 손흥민이 이강인을 독려하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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이강인이 아틀레티코로 향하게 된다면, 앙투안 그리즈만의 대체자가 될 가능성이 크다. 그리즈만은 현재 MLS의 올랜도 시티로 이적한 것으로 알려져 있다.

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아틀레티코에게 이강인은 매우 적절한 영입으로 평가된다. 이강인은 기술적인 역량이 뛰어나며 탈압박에 능하다. 공이 없을 때 활동량도 많다. 그의 발끝에서 나오는 세트피스 능력 역시 훌륭하다. UEFA 챔피언스리그 우승 팀인 PSG의 거물급 주전들에게 가려져 있을 뿐이지 어떤 팀으로 이동해도 주전 자리를 차지할 수 있는 선수다. 유럽시장에서 이강인은 저평가된 선수로 통한다. 지금으로서는 아틀레티코가 가장 유력한 행선지로 보이지만, 이강인의 월드컵 활약에 따라 선택지의 폭은 넓어질 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com