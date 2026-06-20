"이한범 빅클럽 관심, 많은 이적료 받을 것!" 미트윌란 디렉터 직접 인정, 월드컵 뒤흔든 '新 한국 철벽' 이적 예고..."첼시-뉴캐슬 영입 대상"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 이현석 기자]2026년 북중미월드컵에서 뛰어난 활약을 보여주고 있는 이한범의 가치가 치솟고 있다. 빅클럽 관심을 디렉터가 직접 인정했다.

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이한범은 19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에 선발 출전했다. 단단한 수비로 멕시코를 막았으나, 후반 실수에 이은 실점은 막지 못하며 팀의 0대1 패배에 고개를 숙였다.

이한범은 이번 월드컵이 선수 생활의 분기점이 될 정도로 좋은 활약을 펼치고 있다. 몇 시즌 전까지는 상상하기 어려웠던 모습이다. FC서울 시절 수비 유망주로 평가받은 이한범은 2023년 미트윌란 이적으로 유럽에 입성했다. 기대를 모았으나, 적응 기간이 길었다. 약 두 시즌 동안 벤치에서 대기하는 기간이 길었다. 2025~2026시즌부터 본격적으로 팀의 주전으로 도약했다. 유럽 레벨에서도 뛰어난 수비와 경합, 패스 능력을 선보여 팀 내 한 자리를 차지했다. 유로파리그 출전으로 유럽 대항전 경험까지 쌓았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

대표팀에서도 활약이 늘고 있다. 2024년 9월 첫 대표팀에 승선한 이한범은 2025년 6월 A매치 데뷔전을 치렀다. 이후 아쉬움이 없지 않았다. 2025년 10월 파라과이와의 평가전에서 선발 출전 후 치명적인 실수를 두 차례나 범하며 하프 타임 이후 바로 교체되는 경험도 있었다. 하지만 이를 딛고 일어섰다. 3월 A매치와 월드컵 최종점검에서 안정감을 보이며 대표팀 스리백 한 자리를 차지했다.

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본선 활약은 더 돋보인다. 체코전 당시 패스 성공률 84%, 클리어링 5회, 공 소유권 회복 2회, 태클 성공 1회, 경합 성공 6회 등을 기록하며 승리에 일조했다. 멕시코전에서는 패배에도 불구하고 상대 공격수 훌리안 퀴뇨네스를 막으며 패스 성공률 84%, 롱패스 성공 5회, 클리어링 3회, 인터셉트 1회 볼 경합 성공 8회 등 안정적인 수비를 펼쳤다.

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월드컵 활약과 함께 빅클럽 이적 가능성이 고개를 들었다. 무려 미트윌란 디렉터가 이한범의 빅클럽 이적 가능성을 직접 인정했다. 덴마크의 팁스블라뎃은 20일 '미트윌란의 스포츠 디렉터는 이한범 선수가 조만간 빅클럽으로 이적할 가능성이 있다는 사실을 결코 부인하지 않았다'고 보도했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 체코 파벨 슐츠를 수비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

팁스블라뎃은 '미트윌란 수비진에서도 대형 이적설이 돌고 있다. 이한범은 현재 진행 중인 월드컵 본선에서 한국 대표팀의 첫 두 경기에 선발 출전하여 좋은 활약을 펼쳤고, 빅리그 팀들의 관심을 받고 있다는 소문이 무성하다'며 '이한범은 리버풀, 첼시, 뉴캐슬, 브라이튼, 리즈 유나이티드 등 잉글랜드 클럽들의 영입 대상으로 거론되고 있다'고 전했다.

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크리스티안 바흐 바크 단장은 "이한범은 우리 팀에서 좋은 활약을 보여줬다. 다른 많은 선수들처럼 좋은 모습을 보여줬기 때문에 당연히 빅 클럽들의 관심도 있다. 우리 팀에서 좋은 모습을 보여준다면, 언젠가는 훌륭한 이적료를 받을 것이다"며 "많은 구단이 관심을 보이고 있다. 이제 선수와 어떤 구단이 적합할지, 이적료가 얼마가 좋을지를 알아내는 것은 우리 몫이다"고 평가했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com