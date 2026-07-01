[월드컵] "홍명보 퇴진사태" BBC의 촌철살인과 반전의 희망가. 홍명보 감독 퇴진→한국 축구 위기→한국 추월한 일본축구. "한국축구, 전환점 최적의 시기"

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 그라운드를 빠져나가는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 류동혁 기자] 영국 BBC는 홍명보 전 대한민국 월드컵 대표팀 감독의 사퇴를 대서특필했다.

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단, 홍 감독의 사퇴에 집중하진 않았다. 한국 축구의 구조적 문제점과 거기에 따른 결과물이 홍 감독의 사퇴라는 결론을 내렸다.

BBC는 1일(한국시각) '월드컵 탈락이 남긴 한국 축구의 위기'라는 제하의 기사에서 '홍명보 감독은 사퇴했다. 그가 이끈 2026년 북중미월드컵에서 한국은 A조에서 실패했고, 축구 팬의 분노를 끓어 오르게 했다'며 '서울의 혼란은 도쿄의 체계적이고 조직적 접근법과 완벽히 대조를 이룬다'고 했다.

너무나 뼈아픈 한-일 축구의 촌철살인 비교다.

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BBC는 '홍명보 전 감독은 2026년 북중미월드컵 탈락이 확정된 지 몇 시간 만에 대한민국 감독직에서 사임했다. 2002년 한일월드컵에서 한국을 4강까지 이끈 홍명보 전 감독의 갑작스러운 경질은 이번이 처음도 아니었고 마지막도 아닐 것이다'라고 했다.

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박지성 위원은 '우리가 왜 여기까지 오게 되었는지 되돌아보며 묻게 된 이 순간이 참 안타깝다"고 했다.

이 매체는 'A조에서의 실패는 팬들의 분노를 끓어오르게 했다. 체코를 상대로 2-1로 승리를 거두며 시작했다. 손흥민을 비롯해 PSG 이강인, 바이에른 뮌헨 김민재가 포함된 한국은 0-1로 멕시코에게 패했다. 남아공전에서 손흥민을 벤치에 남겨뒀고, 팀은 패배로 끝났다. 이영표 위원은 21세기 한국 축구 최악의 경기였다고 했다'고 보도했다.

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BBC는 '경기 후 한 기자는 홍 감독에게 캠프에서 식중독 발병 같은 것이 있었는지 묻기도 했고, 귀국에서 (홍 감독에게) 살해 협박이 나오기도 했다'며 '대통령도 개입했다. 이재명 대통령은 SNS에 이례적 성명을 발표했다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 그라운드를 빠져나가는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 이태석에 이야기를 하고 있다. 발걸음을 옮기는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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BBC는 이 대통령의 성명을 자세하게 소개하면서 '국가 지도자는 단순한 혼란이 아니라 예상치 못한 결과에 대한 완전한 당혹감을 느꼈으며, (월드컵 실패는) 조직과 인력의 실패로 보인다. 감독 선출 과정에서 편애와 정실주의가 능력보다 우선시될 때, 결과는 명약관화하다고 했다'고 덧붙였다.

이 매체는 '2013년부터 한국축구협회(KFA) 회장을 맡아온 정몽규 회장은 2024년 7월 홍 감독을 선임할 때 통상적인 채용 절차를 벗어난 것에 대해 비판을 받았고, 공정성과 투명성에 대한 의문이 제기됐다'며 '팬들은 부정적으로 반응했고, 홍명보 전 감독은 2024년 9월 서울에서 열린 팔레스타인과의 첫 경기에서 야유를 받았다. 부정적인 감정은 사라지지 않았다. 팬들뿐만 아니라 체육부가 KFA에 대한 조사를 진행했다'고 했다.

또 '이 과정에서 아시아 최고팀이었던 한국은 일본에 완전히 뒤쳐졌다. K리그는 1983년 아시아 최초의 프로 리그로 탄생했다. J리그보다 10년 앞서 있었다. 클럽들은 아시아 클럽 대회에서 지배적인 위치를 차지했다. 하지만, 새로운 현실이 나타났다. 지난해 10월에 한국은 서울에서 브라질에게 0-5로 완패했다. 며칠 뒤 도쿄에서 일본은 브라질을 3-2로 승리를 거뒀다. 지난 3월에는 한국이 코트디부아르에 0-4로 패했고, 일본은 웸블리에서 1-0으로 잉글랜드를 아시아 최초로 꺾었다. J리그 클럽들은 이제 아시아 대회에서 K리그 경쟁자들을 꾸준히 앞서며 유럽에 더 많은 인재를 배출하고 있으며, 국가대표팀은 이제 유럽 기반 스타들로만 구성되었다'고 했다.

BBC는 홍명보 전 감독의 사퇴라는 상징적 사건을 한국 축구의 시스템 문제까지 연결했다.

BBC는 '서울의 혼란은 도쿄의 장기적이고 체계적인 접근법과 대조된다. 한 팬은 소셜 미디어에 이렇게 썼다. 일본은 모두가 함께 일하는 100년 비전을 가지고 있지만, 한국은 축구에 대해 아무것도 모르는 한 사람의 변덕에 따라 감독에서 감독으로 넘어간다. 라이벌의 모델을 따르는 것은 한국에게 고통스러울 수 있다. 하지만, 분노와 변화에 대한 열망이 넘치는 상황에서, 2026년 북중미월드컵의 고통은 한국 축구의 전환점으로 삼기에 이보다 더 좋은 시기일 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com