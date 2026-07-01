이강인, 월드컵에서 흘린 눈물 말끔히 닦는다...HERE WE GO 확인 끝! "ATM 이적 앞두고 작별 인사 했다"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬움의 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 이적이 임박했다는 소식이 등장했다.

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2026년 북중미월드컵 내내 대한민국에서 가장 빛났던 이름은 단연 이강인이었다. 4년 전 태극마크를 달고 처음 나섰던 월드컵에서의 모습보다 한껏 성장했다. 당시 깜짝 승선에 가까웠던 이강인은 이번 대회에서는 확실한 대표팀 에이스로서 대회에 참가했다. 1, 2차전에서 맹활약을 펼쳤다. 오른쪽 윙어로 출전했지만, 이강인의 활약은 포지션에 국한되지 않았다. 최전방 공격 전개를 도맡았고, 중원에서의 탈압박과 패스, 수비 가담까지 경기장에서 빠지는 곳이 없었다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 김진규 김동진 코치의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

견제도 대단했다. 멕시코 선수들은 이강인에게 다가가 파울과 트래시 토크로 자극했다. 멕시코 팬들은 음료수 컵을 코너킥 상황에 던지며 위협하기도 했다. 그럼에도 이강인은 꾸준한 활약을 선보였다. 남아공전에서는 팀의 패배를 막지 못했지만, 집중 견제를 받는 등 확실한 팀의 에이스이 증명됐다.

모두가 이강인을 인정했다. 스페인의 마르카는 2026년 북중미월드컵 조별리그 베스트11을 선정해 공개했는데, 이강인도 이름을 올렸다. 그라니트 자카, 페드리, 로드리와 함께 중원 한 자리를 차지했다. 아시아 국가 중 유일하게 선정된 선수이며, 탈락 국가 중 선정된 선수도 이강인이 유일했다. 다만 마무리가 아쉬웠다. 남아공전 패배가 뼈아팠다. 고개를 떨궜고, 잔디를 주먹으로 내리치며, 아쉬움의 눈물을 흘린 이강인은 32강 진출에 실패하며 대회를 일찍이 마무리했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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월드컵은 비록 아쉽게 끝났지만, 그 덕분에 이강인의 여름 이적시장 행보는 조금 더 일찍 불이 붙었다. 유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 1일(한국시각) '파리 생제르맹(PSG)은 이강인의 아틀레티코 마드리드 이적을 앞두고 작별 인사를 전했다'고 보도했다. 아틀레티코 소식에 정통한 루벤 우리아 또한 '아틀레티코는 이강인 영입을 마무리 짓는 것을 이제 낙관하고 있다. 대화는 계속 진행 중이며, 앞으로 며칠 동안 세부 사항을 협상할 것이다. 이강인은 아틀레티코에서 뛰길 원한다'고 전했다.

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이강인은 아틀레티코 이적이 확정된다면 본격적으로 유럽 빅클럽, 한 팀의 에이스로서 활약할 수 있을 전망이다. 아틀레티코가 이강인을 그리즈만의 뒤를 이을 후임으로 고려 중인라는 소식은 이미 여러 차례 스페인 언론을 통해 전해졌다. 월드컵과 함께 도약의 시기를 맞이하는 이강인이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com