"손흥민 가장 존경하는 롤모델" 슈퍼스타, 그냥 손케듀오 다 사랑하네..."케인, 메시만 넘을 수 있는 시즌 보내" 찬사

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[스포츠조선 김대식 기자]앤서니 고든은 손흥민만큼이나 해리 케인을 존경한다.

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잉글랜드는 2일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 콩고민주공화국과의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 2대1 대역전승을 거뒀다. 이번 승리로 16강에 오른 잉글랜드는 멕시코와 대결한다.

이른 실점 후 탈락 위기에 내몰렸던 잉글랜드를 구한 선수는 케인이었다. 후반 30분 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸다. 왼쪽에서 고든이 올린 크로스를 헤더로 마무리한 케인이었다. 승부가 연장전으로 가는 것처럼 보였지만 케인은 온몸으로 연장행을 거부했다. 후반 41분 고든의 패스를 전달받은 케인은 골대를 뚫을 듯한 강력한 슈팅으로 역전골을 터트렸다. 케인의 미친 활약을 앞세운 잉글랜드가 승리했다.

고든은 경기 후 "매일 케인과 함께할 수 있다는 건 정말 놀라운 일이다. 최고의 수준에 있는 선수와 함께하게 되면 알게 되는데, 케인은 축구계에서도 정말, 정말 최정상에 있는 선수"라며 케인을 향한 존경심을 드러냈다.

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이어 "케인은 지금 역사상 오직 리오넬 메시만이 뛰어넘은 시즌을 보내고 있다. 메시는 역대 최고의 축구 선수죠. 그것만 봐도 지금 케인이 얼마나 높은 수준의 경기력을 보여주고 있는지 알 수 있다"며 계속해서 칭찬했다.

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고든은 케인을 지켜보면서 자신도 성장하길 바랐다. "그런 선수와 함께 있으면 그의 습관을 최대한 많이 배우고 싶어진다. 왜 그가 그런 수준에 도달했는지 알기 위해 그가 하는 모든 행동을 지켜보게 된다. 결코 우연이 아닙니다. 매일같이 꾸준함을 유지하기 때문이다. 얼마나 열심히 훈련하는지, 마무리 훈련 하나하나를 얼마나 열정적으로, 또 얼마나 진지하게 임하는지를 보면 알 수 있다. 케인은 단 한순간도 흐트러지는 법이 없다. 그런 선수와 함께할 수 있다는 건 정말 놀라운 일이다. 그는 우리 모두에게 분명한 영감이 되는 존재"라며 케인을 치켜세웠다.

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고든은 한국 팬들에게 손흥민을 롤모델 삼은 선수로 유명하다. 지난해 여름 토트넘과 뉴캐슬의 프리시즌 경기 후 그는 "손흥민은 나와 같은 포지션에서 뛰는 선수이자, 내가 가장 존경하는 롤모델이다. 실제로 경기 끝나고 몇 차례 문자를 주고받기도 했다. 좋은 사이다. 정말 겸손하고 최고의 선수"라고 말했다. 고든은 손케듀오를 모두 존경하고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com