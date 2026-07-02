'말컹→야고, 저도 있답니다' 252만에 복귀 노리는 에릭, "정말 그리웠다"…울산, 광주 원정 후반기 첫 포문

영덕해맞이축구장/ K리그1/ 울산HDFC 영덕 전지훈련/ 울산 에릭/ photo by Jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]K리그가 '월드컵 방학'을 끝내고 드디어 재개된다.

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울산 HD는 광주FC 원정을 통해 후반기 첫 경기를 치른다. 울산은 5일 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 광주와 '하나은행 K리그1 16라운드'를 갖는다.

올해 김현석 감독 체제로 탈바꿈한 울산은 전반기 15경기를 치르며 8승2무5패, 승점 26점으로 2위를 기록 중이다. 현재 선두인 FC서울(승점 32)과의 승점 차는 6점이다. 울산은 격차를 좁혀 본격적인 선두 경쟁 레이스를 펼치겠다는 목표다.

이번 시즌 광주와의 두 번째 만남이다. 4월 19일 안방에서 열린 첫 대결에선 5대1 대승을 거뒀다. 당시 말컹이 2골 1도움으로 승리 선봉에 섰고, 정승현 허율 이동경도 골 맛을 봤다.

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그러나 울산이 깨뜨려야 할 징크스가 있다. 광주의 홈인 광주월드컵경기장에서 2016년 4월 19일 2대0 이후 약 10년 동안 승리가 없다. 경기가 열리는 5일까지 정확히 3739일 동안 승전고를 울리지 못했다.

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2020년부터 광주가 광주축구전용구장을 새로운 홈구장으로 사용하며 한동안 맞붙을 기회가 없었지만, 지난 시즌부터 다시 광주월드컵경기장을 사용하며 원정 악몽이 되살아났다. 2025시즌 울산은 광주 원정에서 두 차례 무승(18라운드 1대1, 37라운드 0대2)에 그쳤다.

광주월드컵경기장이 아닌 곳에서는 울산의 우세가 확실하다. 2024년 8월 25일 원정에서 스트라이커 야고가 후반 41분 결승골을 터트리며 1대0 승리를 이끌었다. 돌아온 해결사 에릭도 지난해 5월 2일 홈에서 쐐기포로 3대0 완승을 주도, 28일 원정에서 동점골로 1대1 값진 무승부를 선사했다. 공격진이 폭발한다면 10년 묵은 광주월드컵경기장 징크스를 충분히 깨뜨릴 전망이다.

영덕해맞이축구장/ K리그1/ 울산HDFC 영덕 전지훈련/ 울산 김현석 감독/ photo by Jeongsoo Kim

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울산은 월드컵 휴식기를 알차게 보냈다. 지난달 12일부터 19일까지 경북 영덕에서 하계 전지훈련을 실시했다. 김현석 감독 주도 하에 시스템 변화와 함께 세부 전술을 다듬었고, 결속력 강화에 중점을 뒀다. 이후 울산으로 돌아와 짧게 휴식을 취한 뒤 보금자리인 클럽하우스와 강동구장에서 개인 컨디션을 끌어올리고 조직력을 다지면서 후반기 첫판을 대비했다.

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희소식도 있다. 골잡이 에릭이 지난달 1일 복귀했다. 지난해 3월 울산 유니폼을 입은 뒤 K리그1 28경기에서 10골을 터뜨리며 존재감을 발휘했으나 10월 아킬레스건 부상으로 전력에서 이탈했다. 힘든 재활 기간을 거쳐 8개월 만에 복귀, 영덕 하계 전지훈련에서 특유의 유연한 돌파와 날카로운 슈팅으로 연이어 골문을 가르며 존재감을 발휘했다.

울산은 에릭의 가세로 기존 야고(12경기 6골), 말컹(9경기 5골 2도움)과 브라질 트리오를 구축하며 화끈한 공격력을 발휘할 것으로 기대를 모으고 있다.

에릭은 "우리 팬들의 함성이 정말 그리웠다. 동료들은 정말 능력과 기술이 뛰어나다. 나의 득점으로 이기고 싶은 마음도 있지만, 개인보다 팀이 좋은 성적을 거두는 데에 중점을 맞출 것이다. 구단과 팬들 기대에 부응할 것"이라며 각오를 다졌다.

에릭이 이번 광주전에서 그라운드를 밟을 경우 252일 만의 복귀다. 더불어 상대 골망까지 흔든다면 지난해 8월 24일 서울전 이후 315일 만에 득점포 가동이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com