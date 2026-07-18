[MLS 리뷰] '월드컵 0골' 손흥민 리그 1호골! 공개 저격 세리머니, LA 더비서 237일 만에 리그골...LAFC, LA갤럭시에 3-0 대승

사진=MLS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민의 리그 1호골이 터졌다.

Advertisement

LAFC는 18일(한국시각) 미국 캘리포니아주 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 열린 LA갤럭시와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 리그 경기에서 3대0 대승을 거뒀다.

2026년 북중미월드컵에서 웃지 못한 손흥민은 선발로 복귀전을 준비했다. 손흥민은 최전방에 배치됐다. 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 측면을 책임졌다. 중원에는 마티외 슈아니에르, 에디 세구라, 마르코 델가도가 나섰다. 수비진에는 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 애런 롱, 예브헨 체베르코가 출전했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

전반 7분 손흥민의 첫 슈팅이 나왔다. 부앙가가 왼쪽에서 개인 능력으로 수비진을 뚫어낸 뒤에 손흥민에게 패스를 보냈다. 페널티박스 앞에서 시도한 슈팅이 수비벽에 막혔다.

답답한 경기에서 혈을 뚫어준 선수는 델가도였다. 전반 25분 샤펠버그가 오른쪽으로 침투한 뒤에 크로스를 올렸다. 델가도의 헤더가 수비에 막혔지만 세컨드볼을 침착하게 밀어 넣었다.

Advertisement

부앙가가 결정적인 찬스를 놓쳤다. 전반 27분 손흥민이 역습에 나섰다. 부앙가가 왼쪽에서 같이 달리자 패스를 내줬다. 부앙가가 수비를 제친 뒤 날린 슈팅은 크게 벗어났다.

Advertisement

전반 29분 손흥민이 부상으로 쓰러졌다. 문전으로 침투하면서 헤더를 시도하는 과정에서 수비수 발에 머리를 차였다. 손흥민은 머리에 고통을 호소했지만 다행히 일어섰다. 손흥민은 전반 42분 부앙가의 크로스를 받아 원터치 슈팅을 시도했지만 부정확했다.

전반 43분 부앙가가 투지 넘치는 플레이로 페널티킥을 얻어냈다. 키커로 손흥민이 나서는 것처럼 보였지만 손흥민이 부앙가한테 양보했다. 부앙가가 직접 마무리했다. 그렇게 전반이 마무리됐다.

후반전 포문은 손흥민이 열었다. 후반 3분 왼쪽에서 패스를 받은 손흥민은 자신있는 위치에서 슈팅을 시도했지만 골키퍼에 막혔다.

Advertisement

손흥민이 드디어 터졌다. 후반 13분 손흥민부터 역습이 시작됐다. 손흥민이 델가도와 원투패스를 주고받은 뒤에 구석으로 정확한 슈팅으로 마무리?다. 손흥민은 쉿 세리머니를 펼치면서 자신을 향해 비난을 퍼부은 이들을 향해 공개 저격 세리머니를 펼쳤다.

Advertisement

3-0으로 경기가 일방적으로 흘러가면서 점점 경기가 마무리되는 흐름으로 이어졌다. 손흥민은 후반 30분 타일러 보이드와 교체되면서 경기를 마쳤다.

사진=LAFC

손흥민의 득점포가 이제야 터졌다는 점이 한편으로는 아쉬운 게 사실이다. 지난 월드컵은 손흥민에게도, 축구 팬들에게도 좋지 못한 기억으로 남게 됐다. 이번 대회에서 손흥민은 상대 수비진의 집중 견제에 막혀 특유의 폭발적인 주력과 날카로운 플레이를 보여주지 못했다.

30대 중반에 접어든 신체적 부담 탓에 밀집 수비를 뚫어내는 파괴력이 떨어졌고, 기대를 모았던 결정력마저 난조를 보이며 공격 포인트 생산에 실패했다. 에이스의 영향력 저하와 대표팀의 경기력 부진이 맞물리면서, 손흥민의 마지막이 될지도 모르는 월드컵 도전은 씁쓸한 아쉬움 속에 막을 내렸다.

씁쓸하게 월드컵을 마무리한 손흥민은 LAFC 후반기 첫 경기에서 237일 만에 리그 무득점을 탈출했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com