[라인업] '대한민국 캡틴' 손흥민이 돌아왔다, LAFC 곧바로 선발 출격...LA 더비 'SON톱 전술'

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민이 돌아왔다.

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LAFC는 18일(한국시각) 미국 캘리포니아주 디그니티 헬스 스포츠 파크에서 LA갤럭시와 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 리그 경기에서 대결한다. LAFC는 리그 5위, 갤럭시는 9위를 달리고 있다.

손흥민의 선발 출전이 예고됐던 경기였다. 경기를 앞두고 마르크 도스 산토스 LAFC 감독은 "손흥민은 충분한 휴식이 필요한 선수였다. 활기찬 모습을 되찾아가고 있다. 그는 갤럭시전에 나설 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "손흥민은 조국을 진심으로 사랑하는 선수다. 2026년 북중미월드컵에서 좋은 결과를 만들고 싶어 했던 만큼 아직 그 실패를 감정적으로 완전히 극복했다 보긴 어렵다"며 아직은 손흥민이 심리적으로 완벽히 회복하지 못했다고 언급했다.

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다만 LAFC에 전념하는 자세를 보여주고 있다고 덧붙였다. 그는 "팀 안에서 손흥민은 매우 긍정적인 에너지를 보여주고 있다. LAFC 선수로서 동료들과 함께 팀 목표를 이루기 위해 모든 걸 쏟을 준비가 돼 있다"고 말했다.

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역시나 손흥민은 선발이었다. 손흥민은 최전방에 배치됐다. 드니 부앙가와 제이콥 샤펠버그가 측면을 책임진다. 중원에는 마티외 슈아니에르, 에디 세구라, 마르코 델가도가 나섰다. 수비진에는 라이언 홀링스헤드, 라이언 포티어스, 애런 롱, 예브헨 체베르코가 출전했다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

손흥민 입장에서도 반등이 절실한 경기다. 지난 시즌 LAFC 이적 후 13경기 12골-4도움을 터트렸던 파괴력이 이번 시즌에는 전혀 나타나지 않고 있기 때문이다. 21경기 2골 16도움으로 공격 포인트 생산력은 나쁘지 않지만 손흥민에게 팬들이 기대하는 건 득점이다. MLS에서의 득점 부진은 월드컵에도 분명한 영향을 미쳤다.

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조별리그 3경기에 모두 나섰던 손흥민이지만 끝내 공격 포인트를 쌓지 못했다. 특히 체코전에서는 충분히 손흥민이라면 해결할 수 있는 찬스를 몇 차례 놓쳤다. 월드컵에서의 아픔을 LAFC에서 극복하기 위해선 이젠 터져야 한다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com