허경환, 처분한 강남아파트 '3년새 6억 폭등' 피눈물.."지금은 무주택 전세살이"

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 허경환이 무주택자의 설움을 토로했다.
17일 허경환의 유튜브 채널에는 '허경환 한남동 부동산 투어. 내 집 마련 할 수 있을까...?'라는 제목의 영상이 공개됐다.
허경환은 "한때 자산을 불렸지만 지금은 완전 실패했다. 3년 전 집을 팔고 전세로 들어갔다. 근데 판 집이 3년 만에 5~6억이 올랐다"라며 한숨을 쉬었다.
이어 한 부동산을 찾아가 주변 시세를 알아보다 다시금 상황을 하소연하기도. 허경환은 "강남구청역 쪽 롯데아파트에서 8년 정도 살다가, 3년 전에 그 집을 팔고 전세로 왔다. 집을 사야 했는데, 바보 같은 생각을 했다. 충격이 크고 화가 난다. 5억 이상 올랐더라"라며 한숨을 쉬었다.
그런가 하면 허경환은 "주변을 보면 제가 돈이 많다고 소문이 너무 많이 났다. 제 돈이 아니고 회삿돈이다. 당장 집을 살 수 있는 상황이 아니다"라며 다시금 무주택자의 설움을 토로했다. 허경환은 닭가슴살 사업으로 승승장구하며 CEO로서 입지를 다진 바. 오해를 바로잡았다.
그런가 하면 허경환은 "주변에 제가 돈이 많다고 소문이 났지만 제 돈이 아닌 회사 돈이다. 당장 집을 살 수 있는 상황이 아니다"라며 무주택자의 설움을 토로했다. 허경환은 닭가슴살 사업에 성공해 승승장구 했지만, 27억 원대 사기 피해를 겪는 등 어려움을 겪은 바. 자신을 둘러싼 '재력가' 이미지에 대한 오해를 바로잡았다.
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