현역 빅리거 드디어 뜬다! 삼성 선발 원태인 → 페덱 예고. 롯데는 나균안 그대로 [대구 현장]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 현역 빅리거가 라팍 마운드에 뜬다.

Advertisement

삼성 라이온즈는 18일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열리는 롯데 자이언츠와 경기 선발투수로 새 외국인투수 크리스 페덱을 예고했다.

17일 맞대결이 비 때문에 취소됐다.

17일 경기에는 삼성 원태인과 롯데 나균안이 선발 맞대결을 펼칠 예정이었다.

Advertisement

롯데는 나균안을 그대로 18일에 출격시킨다. 반면 삼성은 애초에 18일에 맞춰 준비한 페덱을 내보낸다. 원태인이 19일로 옮길 전망.

Advertisement

페덱은 현역 메이저리거로 엄청난 기대를 모으고 있다. 페덱은 메이저리그 통산 132경기(선발 119경기)에서 32승43패, 평균자책점 4.83, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.26을 기록했다. 당장 올 시즌 메이저리그 14경기(선발 9회) 57이닝을 소화했다. 승리 없이 7패, 평균자책점은 6.79로 높았다.

메이저리그 기록 사이트 '베이스볼 서번트'에 따르면 페덱의 2026년 포심 평균 스피드는 92.9마일(약 150㎞)이다.

8일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 KIA의 경기. 롯데 나균안이 5회를 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.08/

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

Advertisement

앞서 삼성은 부상 대체 외국인투수 잭 오러클린과 계약 연장을 포기했다. 지난 11일 페덱과 잔여 시즌 47만3333달러(약 7억원)에 계약했다.

Advertisement

박진만 삼성 감독은 "좋더라. 유연하고 키가 큰데도 밸런스가 좋더라. 외국인은 항상 적응력이 관건이다. 한국 야구나 타자들의 습관 같은 부분에 어떻게 적응하느냐가 더 중요하다. 워낙 구위가 괜찮고 성격도 쾌활에서 생활 면에서는 빨리 적응할 것 같다"고 기대했다.

나균안은 올해 19경기 92⅓이닝 5승 7패 평균자책점 3.90을 기록했다. 삼성전은 올해 첫 등판이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com