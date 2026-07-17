이혼 전문 변호사 양나래, 훈남 ♥예비신랑 얼굴 살짝 공개 “가치관 닮은 소중한 사람”

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[스포츠조선 박아람 기자] 오는 9월 결혼을 앞둔 이혼 전문 변호사 양나래가 직접 웨딩 사진을 공개하며 예비 신랑과 결혼을 앞둔 소감을 전했다.

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양나래는 17일 자신의 SNS를 통해 웨딩 화보 여러 장을 공개하고 "오는 9월 평생을 함께할 소중한 인연을 만나 새로운 출발을 하게 됐다"고 밝혔다.

공개된 사진 속 양나래는 순백의 웨딩드레스를 입고 다양한 포즈를 선보이며 단아하면서도 우아한 분위기를 자아냈다.

그는 예비 신랑에 대해 "옳고 그름을 바라보는 가치관이 닮았고, 함께 그려가는 미래의 방향도 같다"며 "사랑을 표현하는 방식까지 비슷한, 제게는 정말 소중한 사람"이라고 애정을 드러냈다.

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이어 "방송 이후 기사를 통해 먼저 결혼 소식을 접한 분들도 계실 텐데 직접 말씀드리기 전에 알려지게 된 점 양해 부탁드린다"며 "그동안 보내주신 응원에 진심으로 감사드린다. 앞으로도 서로를 아끼고 존중하며 행복하게 살아가는 모습으로 보답하겠다"고 감사 인사를 전했다.

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앞서 양나래는 이날 방송된 KBS 1TV '아침마당'에 출연해 오는 9월 결혼한다고 깜짝 발표했다. 그는 "이미 결혼한 줄 아시는 분들도 계시더라"며 "9월에 결혼하게 됐다. 잘 살아보도록 하겠다"고 소감을 밝힌 바 있다.

1990년생인 양나래는 법률사무소 나래 대표변호사로 활동 중이며, JTBC '이혼숙려캠프' 등 다양한 방송 프로그램에 출연하며 대중과 만나고 있다.

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tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

안녕하세요, 양나래 변호사입니다.

다가오는 9월, 제가 평생을 함께할 소중한 동반자를 만나 결혼하게 되었습니다.

옳고 그름을 바라보는 가치관이 같고, 함께 꿈꾸는 미래의 방향이 같으며, 서로에게 사랑을 표현하는 방식까지 닮은 참 좋은 사람입니다.

오늘 아침마당 방송 이후 기사로 먼저 소식을 접하신 분들도 계실 텐데, 직접 말씀드리기 전에 소식을 전하게 된 점 너른 마음으로 이해해 주시면 감사하겠습니다.

늘 보내주신 응원과 사랑에 진심으로 감사드립니다. 보내주시는 따뜻한 축하와 축복 잊지 않고, 서로를 아끼고 존중하며 행복하게 살아가는 모습으로 보답하겠습니다.

앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다