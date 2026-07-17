남보라, 양수 부족으로 응급 제왕절개..."내 탓인 것 같아 미안" 오열

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 남보라가 출산을 3일 앞두고 정기 검진을 받으러 갔다가 긴급 제왕절개 수술로 아들을 출산했다.

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17일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 "지금 애를 낳는다구요? 검진 갔다가 4시간 만에 출산...! 콩알이 지구별 도착썰"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 출산 3일 전, 검진받기 위해 병원을 찾은 남보라는 "어젯밤 새벽 3시에 처음 느껴보는 진통처럼 배가 너무 아파 거의 잠을 못 잤다"라고 불안한 심정을 털어놓았다.

검사 결과는 의사는 "양수가 너무 적어 자연분만은 어려울 것 같다"며 응급 제왕절개를 권했다. 이어 아기와 산모의 안전한 상황을 위해 "수술은 최대한 빨리할수록 좋다"고 설명했다.

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갑작스러운 상황에 남보라는 수술여부를 결정하는 동안 급하게 남편에게 연락한 뒤, "너무 무섭다"며 혹시라도 아기에게 문제가 생길까 걱정하는 마음에 끝내 눈물을 보였다.

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이후 남보라는 정기 검진 온 지 1시간 만에 수술 준비에 들어갔다. 간호사는 "가끔 이런 경우가 있다. 진료 계속 보다가 양수가 적어서 수술 예약 잡고 수술하신 분들도 많다"라며 불안해하는 남보라를 안심시켰다.

약 30분 뒤 수술이 시작됐고, 남보라는 6월 15일 오후 8시 2.9kg 아들을 품에 안았다. 아기의 힘찬 울음소리가 들리자 남보라는 참았던 눈물을 쏟아냈다. 그는 "'건강하게 잘 태어났구나'하는 안도감과 뱃속에서 잘 지켜주지 못한 미안한 마음에 눈물이 나더라"며 당시 심경을 전했다.

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의료진은 "양수만 부족했을 뿐 아기는 아주 깨끗하고 건강한 상태"라고 설명했고, 남보라는 그제야 안도의 한숨을 내쉬었다.

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출산 다음 날 남보라는 수술 후 회복의 고통도 솔직하게 털어놨다. 남보라는 "너무 아프다. 제왕 하시면 진통제 맞을 수 있는 건 무조건 다 맞아라"고 조언했다.

이어 그는 "아기 태어난 게 신기하고 사람이 만들어졌다는 게 너무 신기하다. 건강하게 태어나 준 것만으로도 감사하다"며 벅찬 마음을 드러냈다.

남보라는 "아기를 보는데 눈물이 나더라. 아이가 건강하게 잘 태어났다는 안도의 눈물"이라며 "마지막에 양수가 줄어든 것이 모두 내 탓인 것 같아 아기에게 너무 미안했다. 막달까지 조금 더 좋은 환경에서 편안하게 있다가 나왔으면 좋았을 텐데 하는 마음이 들었다"라고 자책했다. 그러면서 "둘째를 갖게 된다면 정말 일 안 하고 푹 쉬면서 아기만 생각할 거다"라고 전했다.

한편, 남보라는 지난 2025년 5월 동갑내기 비연예인 남성과 결혼했으며, 지난 6월 건강한 아들을 출산했다.

anjee85@sportschosun.com