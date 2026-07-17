이병헌 닮은 11세 아들, 농구하더니 폭풍성장...엄마 이민정 "길다 길어"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이민정이 훌쩍 자란 아들, 딸의 근황을 공개하며 엄마의 뿌듯한 마음을 드러냈다.

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16일 이민정은 자신의 SNS를 통해 "이제 길다 길어 뒷모습"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속에는 친구들과 놀이동산을 찾은 이병헌, 이민정 부부의 첫째 아들 준후 군의 모습이 담겨있다. 친구들과 어깨동무를 한 채 나란히 걸어가는 준후 군은 어느새 엄마 키를 훌쩍 넘볼 만큼 훌쩍 자란 모습으로 시선을 사로잡았다.

앞서 이민정은 지난 10일 유튜브 '오늘부터 황제성'에서 현재 농구를 하고 있는 아들의 성장에 대해 언급한 바 있다. 그는 "어렸을 때부터 우유 잘 먹었다"면서도 "남자애들 키는 또 다 커봐야지 안다. 지금은 알 수 없다"라고 말했다.

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또한 이민정은 만 3세 딸 서이 양의 모습도 함께 공개했다. 양 갈래로 땋은 머리에 원피스를 입고 가만히 서 있는 서이 양의 뒷모습이 귀여움 가득했다.

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한편, 이민정은 배우 이병헌과 지난 2013년 결혼했으며, 슬하에 아들 준후 군과 딸 서이 양을 두고 있다. 최근에는 유튜브 채널과 SNS를 통해 소소한 가족 일상을 공개하며 팬들과 활발하게 소통하고 있다.

anjee85@sportschosun.com