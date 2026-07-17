'이숙캠 하차 논란' 진태현, 인사 없이 자막으로 떠났다…이동건 첫 등장

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[스포츠조선 이지현 기자] JTBC '이혼숙려캠프'의 원년 멤버였던 배우 진태현이 프로그램을 떠나고, 배우 이동건이 새로운 가사조사관으로 합류한다.

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16일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 22기 부부들의 최종 조정 과정이 공개된 가운데, 방송 말미 진태현의 하차와 이동건의 합류가 예고됐다.

이날 모든 부부들의 최종 조정이 끝난 뒤 제작진은 자막을 통해 "22기가 오기까지 2년 동안 함께해주신 진태현 조사관님께 감사드립니다"라고 전하며 진태현의 하차 소식을 알렸다.

진태현은 별도의 작별 소감이나 마지막 인사를 전하지 않은 채 프로그램을 떠나게 됐다. 2024년 첫 방송부터 가사조사관으로 활약해 온 그는 실제 상담 사례를 바탕으로 한 진정성 있는 조언과 공감 어린 시선으로 출연 부부들의 갈등을 중재하며 프로그램의 한 축을 담당해 왔다.

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이어 방송 말미에는 새로운 가사조사관으로 합류하는 이동건의 모습이 담긴 예고 영상이 공개됐다. 영상 속 이동건은 차분한 분위기 속에서 상담에 임하는 모습으로 등장해 새로운 변화를 예고했다.

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특히 이동건은 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'를 통해 이혼 후 일상과 딸에 대한 애정을 솔직하게 공개하며 시청자들의 공감을 얻은 바 있다. 실제 이혼을 경험한 만큼 부부들의 사연에 어떤 시각과 조언을 전할지 관심이 쏠린다.

한편 앞서 진태현의 하차를 둘러싼 논란이 제기된 바 있다. 진태현은 갑상선암 진단 이후에도 제작진이 복귀를 기다리며 의리를 지킨 프로그램으로 알려졌지만, 른 출연진은 그대로 프로그램에 참여하는 가운데 진태현만 하차하게 된 배경과, 해당 소식이 매니저를 통해 전달됐다는 점이 알려지며 제작진과의 갈등을 빚었다.

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이에 논란이 커지자, 제작진은 "프로그램 변화 차원에서 결정된 사안"이라며 약 2년간 이어진 흐름에 변화를 주기 위한 선택이라고 설명했고, 진태현은 "제 삶의 경험이 한정적이고 주관적이라 조언을 하는 동안 늘 고민과 걱정이 많았다"면서도 "25년 연예인 생활 중 어떤 촬영보다 진정성 있게 임했다"고 덧붙이며 프로그램에 대한 애정을 드러내며 마무리했다.

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olzllovely@sportschosun.com