"담배 많이 피웠냐고?"…'폐암 투병' 이혜영, 가슴 치는 악플에 결국 '작심 일침'

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 겸 화가 이혜영이 폐암 투병 이후 눈에 띄게 달라진 일상과 건강 상태를 솔직하게 전했다.

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16일 이혜영의 유튜브 채널에는 '6.25 참전용사 아버지와 인천 토박이 이혜영'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이혜영은 인천 현충원을 찾아 아버지 묘소를 찾았다. 그는 "우리 아버지는 진짜 멋쟁이였다. 모자도 정말 많았고, 올 때마다 한껏 멋을 부리고 온다"고 말하며 애틋한 마음을 드러냈다.

이어 아버지에 대해 "호탕한 성격이었다"며 "6·25 전쟁을 겪으며 인천으로 내려왔고 정말 많은 고생을 하셨다"고 회상했다.

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아버지를 만난 후 인천 토박이 이혜영은 인천의 추억의 명소를 다니며 어린시절을 회상했다. 특히 이날 이혜영은 폐암 투병 이후 눈에 띄게 달라진 일상과 건강 상태를 솔직하게 전했다. 그는 "유튜브를 찍으면서 건강해진 것 같다. 새로운 것에 도전하고 사람들과 소통하는 시간이 큰 힘이 된다"고 말하며 환한 미소를 지었다. 과거에는 병 때문에 집 밖으로 거의 나가지 못했지만, 이제는 고향 인천 거리를 수 시간 동안 걸어 다닐 정도로 체력이 회복됐다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이혜영은 자신이 받은 응원 댓글도 하나하나 읽고 있다며, 특히 비흡연 폐암 환자들의 사연에 깊이 공감했다. 그는 "비흡연자인데도 폐암에 걸리는 사람이 정말 많다"며 "폐암이라고 하면 '담배를 많이 피웠나 보다'라고 생각하는데 절대 그렇지 않다. 모든 아픈 사람은 몸도 마음도 함께 아프다. 함부로 상처 주는 말을 하지 않았으면 좋겠다"고 당부했다. 이어 "저도 많이 아팠고 고생했지만 저보다 더 아픈 사람들이 많다. 제가 유튜브를 시작한 이유도 이 영상을 보는 모든 분들이 조금이라도 행복해졌으면 하는 마음 때문"이라며 진심 어린 속내를 털어놨다.

영상 말미에는 "아프고 난 뒤에는 정말 돌아다니지 않았는데, 이렇게 오래 걷고 돌아다닐 수 있다는 것 자체가 너무 행복하다"며 "아직도 힘이 남아 더 다닐 수 있을 것 같다. 앞으로도 건강을 잘 만들어 더 좋은 콘텐츠로 찾아오겠다"고 밝혀 건강을 회복해가는 근황을 전하며 팬들을 안도하게 했다.

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한편 이혜영은 지난해 폐암 초기 진단을 받고 수술을 받은 사실을 직접 공개한 바 있다. 당시 그는 조기 발견으로 수술을 무사히 마쳤으며, 현재는 항암 치료 없이 정기 검진을 받으며 건강을 관리하고 있다고 밝혔다.

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olzllovely@sportschosun.com