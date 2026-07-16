페덱 1군 등록! 삼성, 롯데전 라인업 떴다 → 양창섭 김헌곤도 콜업. 김재상 2군행[대구 현장]

16일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 롯데의 경기. 불펜 피칭을 선보이고 있는 삼성 투수 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.16/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 새 외국인투수 크리스 페덱을 1군에 등록했다.

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삼성은 16일 대구 롯데전을 앞두고 페덱 양창섭 이재익 김도환 김헌곤을 1군 등록했다. 김재상이 말소됐다.

삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-심재훈(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다.

선발투수는 양창섭이다.

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앞서 삼성은 부상 대체 외국인투수 잭 오러클린과 계약 연장을 포기했다. 지난 11일 페덱과 잔여 시즌 47만3333달러(약 7억원)에 계약했다.

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페덱은 현역 메이저리거로 엄청난 기대를 모으고 있다. 페덱은 메이저리그 통산 132경기(선발 119경기)에서 32승43패, 평균자책점 4.83, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.26을 기록했다. 당장 올 시즌 메이저리그 14경기(선발 9회) 57이닝을 소화했다. 승리 없이 7패, 평균자책점은 6.79로 높았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com