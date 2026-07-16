"남편은 음주운전 은퇴했는데…" 유하나, 한달만 팬미팅 강행에 '갑론을박'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 유하나가 남편인 전 프로야구 선수 이용규의 음주운전 사고와 은퇴 여파 속 첫 팬미팅과 사인회를 예고하면서 시기를 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

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팬미팅을 앞두고 손 부상까지 알린 가운데, 온라인에서는 "지금이 행사를 열 시점이 맞느냐"는 지적과 "개인 일정은 별개로 봐야 한다"는 의견이 맞서고 있다.

유하나는 지난 15일 자신의 SNS에 붕대로 감싼 손 사진을 공개하며 "인생 첫 팬미팅과 사인회를 앞두고 손을 찢어 먹다니"라고 적었다.

이어 "몇 바늘 꿰맸는지 감도 안 온다. 통증 상당하지만"이라며 부상 사실을 알렸고, "이 와중에 제일 감사드린다"며 자신을 치료한 의료진에게 감사의 마음을 전했다.

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유하나는 이번 주말 첫 팬미팅과 사인회를 앞두고 있는 것으로 알려졌다.

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그러나 이 소식은 남편 이용규가 음주운전 사고로 선수 생활을 마감한 직후 전해지면서 적절성을 둘러싼 논란으로 번졌다.

앞서 이용규는 지난 달 12일 경기 구리시에서 만취 상태로 차량을 운전하다 신호 대기 중이던 차량 등을 잇달아 들이받는 사고를 냈다. 사고 직후 측정된 혈중알코올농도는 면허취소 수준으로 알려졌으며, 결국 키움 히어로즈와 계약이 해지된 뒤 은퇴 의사를 밝혔다.

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이용규는 구단을 통해 "어떠한 변명도 하지 않고 저의 잘못을 깊이 반성하고 있다"며 "관계 기관의 조사에 성실히 임하고, 사고 피해자들께 진심으로 사죄드린다. 피해 회복을 위해 모든 책임을 다하겠다"고 사과했다.

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이후 온라인에서는 "이 시점에 팬미팅을 여는 것이 맞느냐"는 지적과 "행사는 유하나 개인 일정인 만큼 별개로 봐야 한다"는 의견이 맞서며 시기를 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.

한편 유하나는 2011년 이용규와 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다.

narusi@sportschosun.com