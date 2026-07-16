벨링엄의 폭행 장면 포착! "월드컵 탈락하고 상대 선수에게 손찌검"…승리 축하하는 바르코 뒤통수 강타

바르코와 몸싸움하는 벨링엄. 사진=디아리오 아스 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]주드벨링엄이 월드컵 준결승 탈락 직후 상대 선수를 가격하는 장면이 나왔다.

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영국 더선은 16일(한국시각) '주드 벨링엄이 잉글랜드의 월드컵 탈락 직후 아르헨티나 선수에게 손찌검을 하는 장면이 포착됐다'고 보도했다.

잉글랜드는 이날 열린 2026 북중미 월드컵 준결승에서 경기 막판 연속 실점을 허용하며 탈락했다. 오랜 라이벌 간 맞대결답게 경기 내내 여러 차례 신경전이 벌어졌고, 벨링엄도 결국 경기 종료 후 감정을 억누르지 못한 것으로 보인다. 아르헨티나는 2-1 승리를 거두며 월드컵 결승 진출을 확정한 뒤 기쁨을 만끽했다. 그 과정에서 벨링엄이 아르헨티나의 발렌틴 바르코의 뒤통수를 손으로 때리는 장면이 포착됐다. 이후 두 선수는 곧바로 대치했고, 주변 선수들이 재빨리 끼어들어 둘을 떼어놓았다. 벨링엄은 상대를 향해 몇 마디 말을 더 건네는 모습도 보였다.

국제축구연맹(FIFA)은 이 장면에 대해 사후 징계 절차를 밟을 가능성이 있다. 벨링엄은 출전 정지 징계를 받을 가능성도 있으며, 그렇게 될 경우 프랑스와의 3·4위전에 나설 수 없게 된다. 또 다른 가능성으로는 벌금 징계가 내려질 수 있다. 경기 종료 휘슬이 울린 뒤 벨링엄은 잉글랜드의 월드컵 우승 도전이 끝나면서 눈물을 흘리는 모습도 목격됐다.

로이터연합뉴스

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잉글랜드의 1966년 이후 첫 월드컵 결승 진출의 꿈은 결국 아르헨티나를 넘지 못하며 허무하게 막을 내렸다. 토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드는 이날 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나에게 역전패 당했다. 후반 18분 앤서니 고든이 선제골을 넣으며 희망을 줬지만, 잉글랜드는 일찌감치 수비 전술로 전환했다. 이는 패착이었다. 후반 40분 눌러 앉은 잉글랜드 수비진을 엔소 페르난데스가 페널티지역 밖 중거리슛으로 뚫어냈다.

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동점골을 내준 뒤 잉글랜드 조직력은 흔들렸다. 결국 후반 추가시간 2분 교체 투입된 라우타로 마르티네스가 헤더로 골망을 갈랐다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com