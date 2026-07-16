'42kg' 신지, 근육량 '0' 종합병원 수준 몸 상태...5kg 무게에도 "너무 무거워"

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[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 코요태 신지가 충격적인 건강검진 결과를 계기로 본격적인 운동에 돌입했다.

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15일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 "인바디 결과보고 충격받은 신지..."라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 헬스장을 신지는 "이번 주에만 운동 세 번째다. 한다면 한다"라며 의욕적인 모습을 보였다.

이어 신지는 운동을 결심하게 된 계기에 대해 "인바디가 가장 컸다"라고 밝혔다. 지난주 신지는 8체질 검사를 진행한 결과, 걸어 다니기가 신기할 정도로 근육량이 아예 없으며 몸이 50대 수준이라는 진단을 받았다. 인바디 점수는 아예 측정 불가일 정도로 심각한 몸 상태였다.

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또한 지난 5월에는 "키 164cm인데 43kg까지 빠졌다. 42.9kg을 봤다"라고 밝힌 뒤, "정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다"라며 체중 감소의 배경을 고백해 안타까움을 자아냈다.

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신지는 "운동 근육은 없어도 무대에서 하는 체력이나 근력은 있다고 생각한다"라면서 "근데 걸어다니는 게 신기하다고 하니까 '이 정도면 좀 심각한가보다'는 생각이 들었다. 인바디 점수가 아예 안 나왔다"라고 털어놨다.

제작진은 "운동을 안 하셨기 때문에 두 달이면 변화가 있지 않을까"라고 물었고, 트레이너는 "그렇다. 근데 잘 드셔주셨으면 좋겠다. 한 끼, 많으면 두 끼 드신다고 하셨는데 그 외에 드시는 게 많이 없어서 그렇게 안 드시면서 운동을 하면 오히려 지방이 더 빠지는 효과를 볼 수도 있다"라고 조언했다. 이에 신지는 "난 지금 지방을 빼면 안 된다"라며 난감한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

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이어 신지는 상체 운동을 진행, 이때 5kg를 들고는 "무거웠다. 나 내일 마이크 못 든다"라고 자신의 팔을 잡았다. 또한 하체 운동을 진행하는 과정에서 트레이너는 신지를 향해 "다리 근육을 키우던지 어떻게 해야 할 것 같다. 이러면 무릎에 안 좋다. 곧 문제가 생길 것 같다"라고 우려했다.

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이에 신지는 "종합병원이다"라면서 "목표는 없다. 건강해지겠지. 목표를 갖고 시작했는데 목표 한대로 잘 안되면 포기한다. 그래서 그냥 하는 거다"라고 밝혔다.

한편, 신지는 지난 5월 2일 가수 문원과 결혼했다. 현재 유튜브와 다양한 예능 방송에 출연하며 신혼 일상을 공유하고 있다.

anjee85@sportschosun.com